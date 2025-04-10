В Самарском бизнес-инкубаторе прошел семинар по актуальным инструментам поддержки экспорта

183

9 апреля на базе Самарского бизнес-инкубатора прошел семинар на тему «Актуальные инструменты поддержки экспорта, работа с международными базами данных и электронными площадками», который собрал представителей малого и среднего бизнеса региона. Спикерами выступили руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков и председатель комитета по внешнеэкономической деятельности Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Александр Заверткин.



«Такие семинары - важный шаг к укреплению позиций нашего бизнеса на международной арене. Здесь можно обсудить актуальные вызовы и возможности, которые открываются перед предпринимателями в условиях санкций. Особое внимание, конечно, уделяем практическим аспектам работы с международными базами данных и электронными площадками, такими как «Мой экспорт». Это инструмент, который действительно помогает компаниям находить новых партнёров и успешно выходить на зарубежные рынки. Обязательно продолжим оказывать всестороннюю поддержку нашим экспортёрам, чтобы они могли уверенно развиваться и трудиться на благо города, региона и страны в целом», - подчеркнул руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.



Эксперты поделились опытом работы с иностранными партнерами в условиях санкций и ограничений, а также стратегиями, позволяющими бизнесу адаптироваться к новым реалиям. Обсудили перспективные ниши в промышленности и сельском хозяйстве, эффективные методы поиска зарубежных партнеров и установления долгосрочных деловых связей. Наиболее популярными стали темы, связанные с поиском потенциальных покупателей и организацией взаимодействия на международной арене.



Кроме того, предприниматели узнали о возможностях, предоставляемых Центром поддержки экспорта Самарской области и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в Самаре, включая консультации, помощь в оформлении документов и организацию участия в программе сертификации «Сделано в России».



Напомним, что записаться на бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации в Самарский бизнес-инкубатор можно по телефону +7 (846) 207-55-40 или отправить заявку на электронную почту event@sbi63.ru.

Фото: администрация Самары