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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

2 июля 2025 09:57
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в Самарской области стартовал прием заявок на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

Жительницы Самарской области, которые хотят попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель 2025». Ежегодно программа помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Самарской области региональный этап организует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития (до года с даты регистрации). Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф до 8 сентября 2025 года.

«Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, презентуют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием проектов наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь», — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В этом году программа претерпела ряд изменений. При отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики, предусмотрены специальные треки по развитию бизнеса в исторически значимых регионах. Размер грантовой поддержки увеличен до 150 тыс. рублей.

Программа состоит из нескольких этапов. На региональном этапе участницы в очном формате проходят уникальную тренинговую программу, где получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов. Они знакомятся с опытом успешных предпринимателей и получают индивидуальные консультации от экспертов.

В финале участницы презентуют свои проекты и самые перспективные получают гранты на развитие в размере 150 тыс. рублей. В Самарской области региональный этап программы пройдет с 15 по 29 сентября 2025 года.

«То, что существует такой проект – это фантастика. Он даёт мамам возможность начать что-то новое, узнать, что необходимо делать, чтобы развить идею до бизнеса, который приносит доход и пользу окружающим. На проекте мне помогли и с финансами, и с маркетинговой стратегией, в результате у меня появилось пошаговое руководство по запуску, ведению и развитию собственного проекта», — поделилась участница проекта «Мама-предприниматель 2024» Арина Брагина.

Следующий шаг — федеральный этап, который состоится в Москве. 25 лучших проектов региональных и спецэтапов отбирает экспертное жюри, куда входят представители федеральной власти, институтов развития, банков, фондов. Участницы получают возможность пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за гранты в размере 1 млн., 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

«Мы планируем, что в региональном этапе программы в этом году примут участие более 2000 предпринимательниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса, мы реализуем программу по единым стандартам во всех регионах-участниках. С этого года перезапущена система обучения бизнес-тренеров. Они получили новые знания по использованию в бизнесе ИИ, эмоционального интеллекта, актуализирована база по управлению финансами стартапа», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В 2025 году «Мама-предприниматель» пройдет в 68 регионах страны.

Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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