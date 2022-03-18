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В Самарской области проходит акселератор креативных индустрий Rurban Creative Lab

18 марта 2022 13:56
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В Самарской области проходит акселератор креативных индустрий Rurban Creative Lab

В четверг, 17 марта, на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовала трехдневная акселерационная программа Rurban Creative Lab для представителей креативных индустрий, в рамках проектной сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Напомним, в прошлом году Самарская область стала активным участником программы АСИ по созданию креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий. В результате открытого голосования губерния вошла в четверку субъектов-лидеров, которым предоставили право принять у себя неделю Лаборатории по созданию креативных пространств, а именно – проведение акселератора и проектной сессии.

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом, а также развитие городских и сельских территорий – ключевые направления стратегии лидерства, разработанной по поручению Губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

Участие в акселераторе Rurban Creative Lab принимают начинающие и опытные предприниматели из различных сфер креативных индустрий: мода, музыка, ремесла, сферы красоты, ювелирное дело, визуальные искусства и др. Благодаря участию в акселераторе производители собственных коллекций одежды и бижутерии, парфюмерии и косметики, мебели, сувениров, предметов народно-художественных промыслов, организаторы эвентов и образовательных курсов смогут понять и наладить каналы взаимодействия с потребителем, улучшить коммуникационную составляющую своих продуктов или сервисов, получить инструменты для работы со своей целевой аудиторией, повысить уровень профессиональных компетенций.

«У нас одновременно проходит два мероприятия: акселератор, ориентированный на локальный креативный бизнес, и проектная сессия, посвященная выработке консенсусного представления о том, как в ближайшие годы должны развиваться креативные индустрии Самарской области. Диалог формируется в общении представителей бизнеса, органов власти, профессиональных сообществ. Самарская область является одним из ведущих регионов страны по уровню развития креативных индустрий, которые вносят большой вклад в региональную экономику, – отметил директор проектов «Центра практик качества жизни» Агентства стратегических инициатив Илья Токарев. – Участником подобных встреч может стать каждый: и тот, кто занимается креативной деятельностью много лет, и тот, кто только собирается начать свой профессиональный путь в данном направлении. В прошлом году мы проводили масштабную программу, связанную с преобразованием заброшенных территорий в креативные кластеры, из которой как раз родилась эта проектная сессия, помогающая объединить на одной площадке людей самых разных направлений. Перемешивание мнений, знакомство, совместная работа позволяют по итогу запустить совместные проекты, а также сформулировать консолидированные предложения, которые можно доносить до местных органов власти для дальнейшего развития этих идей».

С 17 по 19 марта участники посетят различные лекции, мастер-классы, а также смогут поработать в группах. С начинающими предпринимателями будут работать эксперты АСИ и опытные представители бизнеса, которые добились успехов в создании проектов в креативных сферах. Они поделятся с участниками программы своим опытом и дадут практические советы по актуальным вопросам в части формирования и продвижения собственного бренда.

Совместно с АСИ организаторами программы выступают министерство экономического развития и инвестиций и министерство культуры Самарской области.

«Развитие креативных индустрий мы определили как одно из стратегических направлений. Фактически, это дополнительная интеллектуальная добавленная стоимость с определенной уникальностью. Она присутствует и в сфере информационных технологий, и в сфере производства, промышленного дизайна, театра и кино, ремесел и во многих других направлениях. Креативные индустрии демонстрируют палитру возможностей для человека, а значит и для его комфортной, счастливой жизни. Самарская область не могла не воспользоваться инструментарием для развития этой сферы. И сейчас в регионе проходит очередной этап программы Агентства стратегических инициатив, конечной целью которой станет формирование грамотной стратегии развития креативного сектора. Потенциал у него, действительно, огромный, и сегодняшние условия создают для этого дополнительные возможности», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Как рассказал генеральный директор компании «REC» Никита Петухов, его предприятие занимается созданием и сдачей в аренду креативных кластеров и сегодня является лидером регионального рынка. Участие в программе АСИ поможет узнать, каково будущее креативных индустрий, и в каком направлении они будут развиваться в России и, в частности, в Самарской области.

«Мы планируем развиваться, учитывая последние тенденции. На таких встречах мы знакомимся с представителями креативных индустрий и узнаем об их планах, мыслях, идеях: какой бизнес они планируют создавать в текущих условиях, какие коллаборации будут реализовывать. Это помогает нам максимально подстроиться под их запросы, – рассказал Никита Петухов. – Сегодня нами создано четыре кластера, самый известный из них – «8 студий». В настоящее время мы строим самый большой кластер в Самаре - центр «Станкозавод», на месте бывшего станкозавода. Это большой проект, где уже активно ведётся ремонт. Программа Rurban Creative Lab поможет нам определить основное направление для будущей площадки».

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