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В Самарской области подвели итоги грантовой поддержки предпринимателей

28 января 2025 10:44
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В Самарской области подвели итоги грантовой поддержки предпринимателей

В Самарской области подвели итоги грантовой поддержки предпринимателей. 279 субъектов МСП получили региональные субсидии на развитие своих бизнес-проектов. Общая сумма грантовой поддержки с 2021 года составила 139,5 млн рублей. Одним из результатов программы стало создание 652 рабочих места для жителей региона.

Формирование комфортного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.

Программу грантовой поддержки представителей бизнеса реализует областное Минэкономразвития. До конца 2024 года она была частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С 2025 года поддержка МСП продолжится в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

«Наша команда создает все условия для того, чтобы активные и инициативные люди запускали интересные и перспективные проекты, направленные на развитие разных отраслей экономики и региона в целом. Мы продолжим реализацию грантовых программ и приглашаем предпринимателей Самарской области использовать все существующие возможности», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 2021 года региональные гранты от 100 до 500 тысяч рублей предоставляются социальным и молодым предпринимателям. Эти средства можно использовать на аренду помещений, закупку оборудования и материалов, продвижение товаров и услуг и даже приобретение транспорта, за исключением легковых автомобилей.
За это время поддержку получили 149 социальных и 128 молодых предпринимателей. Каждому конкурсу предшествует акселерационный курс, на котором участники получают знания об основах бизнес-деятельности. Важно, что бесплатное обучение является обязательным условием для участия в конкурсе и получения безвозмездной субсидии.

В 2024 году охват программы грантовой поддержки был увеличен - впервые состоялся конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. На участие в конкурсе было подано 100 заявок, а получателями гранта стали 20 представителей креативного сектора.
«Получить грант было совсем не сложно! Большую поддержку мне оказали в центре «Мой бизнес». Мы прошли полноценное обучение, на котором нам объяснили, как нужно правильно составить бизнес-план, как защитить его и получить средства, - поделилась победительница конкурса грантов для социальных предпринимателей Светлана Парамонова, руководитель центра семейного сна «Сонландия». - Средства гранта были потрачены на оборудование для центра, на оргтехнику и на продвижение нашего проекта в социальных сетях».

Узнать об инструментах поддержки для запуска и развития бизнес-проектов можно в центрах «Мой бизнес» и на портале mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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