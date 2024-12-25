В Самарской области назвали победителей конкурса «Мой добрый бизнес»

В центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и СОНКО «Мой добрый бизнес». 18 победителей получили заслуженные награды и возможность представить свои социальные проекты на федеральном этапе конкурса.«Испытываю гордость от нашей организации, от работы нашей команды. Честно говоря, даже не верила, что мы победим. Но теперь уже азарт – выступить хорошо на федеральном этапе. Это стимул развиваться, расти, тем более в этом году мы выиграли гранд для социальных предпринимателей, - делится Жанна Краснова. - У нас протезное предприятие в Сызрани, там работал мой дядя, моя мама, я тоже пошла по их стопам. Считаю это важным, особенно в нашем современном мире».Конкурс «Мой добрый бизнес» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего, крупного бизнеса и НКО. В этом году победителей регионального этапа определили в 5 номинациях: «Мой добрый стартап», «Работая помогаю», «Доброе содействие», «Серебряный бизнес», «Добрая мама». Также подвели итоги и в 3 спецноминациях – «Промыслы России», «Добрый малый», «Культурный код».«Мы помогаем людям в трудных жизненных ситуациях, наша организация совсем молодая, и эта награда для нас значит многое. Очень приятно, что нас заметили, отметили, будем стараться и дальше работать на благо общества. Я долго была просто предпринимателем, но не было той душевной отдачи, которую получаешь, когда помогаешь людям. Здесь я чувствую свое призвание, и получаю удовольствие от этой работы», - отметила Екатерина Емельянова.Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО – один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева. В регионе проводится конкурс грантов для социальных предприятий, предоставляются субсидии для социально-ориентированных НКО, действует широкий перечень нефинансовых инструментов поддержки для предпринимателей.«Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.