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В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса

25 февраля 2025 10:28
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В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса

Администрация городского округа Самара сообщает о начале отбора получателей грантов на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в кредитных организациях. Программа предназначена для поддержки малых и средних предприятий, которые приобрели основные средства или пополнили свои оборотные активы.

Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии - 400 000 рублей.

На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые соответствуют нескольким критериям:

- регистрация и осуществление деятельности на территории
городского округа Самара;
- наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- кредит получен после 1 января 2019 года на сумму свыше 500 000
рублей;
- кредит должен быть взят на пополнение оборотных средств либо
на приобретение основных средств. 


Прием заявок осуществляется  с 1 марта по 30 апреля 2025 года на сайте «Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки»:  https://promote.budget.gov.ru/Сроки проведения отбора: с 1 марта по 19 июня 2025 года

Актуальная информация о действующих мерах поддержки на территории городского Самара размещена на портале Департамента Экономического развития, инвестиций и торговли -  Бизнесплатформа.рф.

По вопросам получения субсидии можно обратиться по телефону: 8 (846) 333-58-47,
e-mail: dp_msp@samadm.ru в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, по адресу г. Самара, ул. Галактионовская, д. 25, каб. 6.

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