В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров

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26 ноября в Самаре состоялся Первый муниципальный Форум экспортеров. Участниками Форума стали более 1000 представителей малого и среднего бизнеса из Самарской области, а также Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Иран, Республики Индия, КНР и Вьетнама.

Форум проводится в Самаре впервые и может стать постоянной площадкой для диалога руководителей ведущих экспортных компаний Самарского региона, представителей власти и институтов развития, а также иностранных участников. Здесь обсуждают существующие возможности для российских экспортёров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки и работе на них, а также сценарии развития торгово-экономического сотрудничества, - отметил и.о. главы Самары Иван Носков. - Важно поддерживать малый и средний бизнес, стимулируя рост качества проектов самарских предприятий, появление современных, хорошо оплачиваемых, что очень важно, рабочих мест у нас, в Самаре.

На Форуме Иван Носков вручил статуэтки компаниям Самары за достижения в экспорте. Награды получили: ООО «АвтоГазТранс» за инновации, ООО «Основной продукт» за вклад в пищевую промышленность, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» за масштабное производство, ООО «Гранум» за выход на международные рынки и ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» за развитие медицинского туризма.