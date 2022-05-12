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В Самаре пройдёт первый фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды

12 мая 2022 17:59
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К Дмитрию Азарову обратились самарские производители женской, мужской и детской одежды с просьбой организовать продвижение качественной местной продукции.

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самаре пройдёт первый фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды.

9-11 июня 2022 года в Самарской области (Самара, Южное шоссе, д.5, ТК Амбар) впервые пройдет грандиозное мероприятие в сфере поддержки легкой промышленности региона – Самарский губернский фестиваль «Территория моды. Сделано в России».

Мероприятие организовано Правительством Самарской области в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления, при содействии Союза дизайнеров России, а также команды Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».

В марте 2022 года к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились самарские производители женской, мужской и детской одежды с просьбой организовать продвижение качественной местной продукции. Глава региона поддержал предложение и выдвинул инициативу об организации презентационной площадки, где будут представлены перспективные самарские бренды региона, а именно о проведении маркет-фестиваля.

«Территория моды. Сделано в России» станет одним из ключевых мероприятий по продвижению местной продукции лёгкой промышленности в рамках регионального проекта «Самарский продукт».

Цели мероприятия:

- Стимулирование продаж местных марок и производителей легкой промышленности с учетом реальной обстановки на рынке и необходимостью импортозамещения товаров.

- Создание сети магазинов под знаком «Самарский продукт» / Сделано в Самарской Губернии» с размещением в крупных торговых центрах с целью увеличения спроса и доступности производимой продукции.

- Создание единого «оператора» по налаживанию и координации работы на всех этапах работы отрасли: от креативного мышления к серийному производству, к реализации конечному потребителю по приемлемым конкурентоспособным ценам, для разных групп населения.

- Выход дизайнеров и производителей в области моды на всероссийский уровень и рынок.

- Поднятие престижа индустрии моды в Поволжье.

- Создание единой базы всех участников процесса, единого электронного ресурса.

Участники мероприятия – крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, профильные учебные заведения среднего специального и высшего звена. Всего более 50 участников, в первую очередь обладатели товарного знака «Самарский продукт».

К участию также приглашены производители и оптово-розничные поставщики тканей и фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, представители креативных модных и околомодных процессов – более 300 компаний.

Фестиваль будет интересен широкой аудитории – ожидается более 15 тысяч посетителей.

Программа мероприятия включает экспертную пленарную сессию с участием Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и представителей профильных министерств и ведомств, круглые столы, выставку-продажу продукции участников, закупочную сессию, тематические мастер-классы, показы сезонных коллекций.

В настоящее время идет прием заявок от желающих принять участие в мероприятии. Организаторы уже приняли более 40 заявок.

В ближайшие дни начнет работу специализированный раздел «Легкая промышленность» на сайте и телеграмм канал для подробного освещения мероприятия и знакомства с региональными производителями и поставщиками.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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