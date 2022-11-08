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В региональном центре «Мой бизнес» прошла ярмарка фермерских продуктов «Свое родное»

8 ноября 2022 15:35
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Событие объединило крупных производителей и самозанятых Самарской области.

В региональном центре «Мой бизнес» прошла ярмарка фермерских продуктов «Свое родное». Гастромаркет, организованный совместно с Россельхозбанком, уже стал традиционным. Событие объединило крупных производителей и самозанятых Самарской области, которые представили покупателям фермерские продукты собственного производства и высокого качества.

Необходимость создания комфортных условий для стабильной работы и развития местных производителей, для сбыта и продвижения их продукции неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Региональный центр «Мой бизнес» проводит регулярные ярмарки продукции самозанятых, на которых мастера изделий ручной работы могут представить сувениры, украшения, одежду и аксессуары, предметы домашнего декора и многое другое. Теперь свою продукцию на ярмарках представляют и региональные фермеры.

По информации министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе число самозанятых с начала года увеличилось в 1,5 раза. Сегодня в Самарской области зарегистрировано 143 тысячи самозанятых. Их суммарный доход с начала действия налогового режима превысил 27 млрд рублей.

«Мы с удовольствием предоставляем площадку регионального центра «Мой бизнес» для поддержки и продвижения небольших производителей и самозанятых Самарской области. Для горожан это возможность познакомиться с фермерской продукцией, приобрести ее для себя. Конечно, основная цель – поддержка малого бизнеса, аналогичные мероприятия проводятся в других центрах, в муниципальных образованиях. Важно, чтобы наши производители могли презентовать себя, не затрачивая средства на участие в ярмарке», - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Маркет оказался востребованным среди покупателей: запрос на свежие товары высок, и участники выставки были рады на него ответить.

«Мы очень благодарны центру «Мой бизнес» за приглашение к участию в ярмарке. Это очень важно и нужно, так повышается узнаваемость местных производителей, - подчеркнула производитель эко-пастилы Ксения Щетинина. - Это не первая мера поддержки, которой мы воспользовались. Ранее обращались за кейсом бизнес-услуг: для нас напечатали визитки, провели профессиональную фотосессию продукции».

В этот раз местные производители представили молочную и кисломолочную продукцию, сыры, мясные деликатесы и колбасы, сушеные фрукты и пастилу, растительные масла и многое другое.

«Такая поддержка для начинающих предпринимателей очень приятна и выгодна, - сказала производитель сыродавленного растительного масла Александра Кобченко. - От центра «Мой бизнес» я также проходила образовательную программу, на которой получила и новые знания, и полезные знакомства».

Гастромаркет «Свое родное» стал эффективной дополнительной точкой сбыта для местных фермеров и вызвал высокий интерес у аудитории.

«Очень удобно, когда можно, проходя мимо, зайти на ярмарку настоящих, местных продуктов, попробовать, приобрести к домашнему столу. Я выбрала отличный сыр, узнала, где смогу его купить вне ярмарки. Радует, что такие мероприятия проводятся, они полезны и нам, жителям, и самим производителям», - отметила жительница Самары Ирина Касьянова.

Узнать о новых ярмарках фермерской продукции, стать их резидентами или посетителями можно на едином портале mybiz63.ru.

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