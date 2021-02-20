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В Новокуйбышевске открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

20 февраля 2021 17:49
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В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут получить услуги в режиме «единого окна».

Этот центр стал шестым в Самарской области. Аналогичные «МФЦ для бизнеса» уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и Чапаевске. 

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность создания благоприятной деловой среды в регионе.  Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут получить услуги в режиме «единого окна». Грамотные специалисты помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки, проконсультируют по юридическим вопросам, окажут бухгалтерскую помощь. Будущим предпринимателям здесь подберут подходящую форму собственности и помогут с регистрацией. В центрах доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов.

В торжественном открытии в Новокуйбышевске приняли участие заместитель председателя областного правительства Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, а также глава городского округа Новокуйбышевск Сергей Марков. 

По словам Натальи Катиной, в планах региональных властей – открыть всего 10 таких центров по всей территории Самарской области. «Только за 2020 год в таких центрах предпринимателям было оказано 4,5 тысячи услуг. В прошлом году, в связи с пандемией, предприниматели обращались в центры «Мой бизнес» за разъяснениями по антикризисным мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях. Здесь им помогали в подготовке документов, объясняли, куда необходимо обратиться. В результате, 85 тысяч наших предпринимателей получили помощь от государства», - подчеркнула Наталья Катина. 

Создание центров «Мой бизнес» курирует региональное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым. «Теперь у жителей Новокуйбышевска появилась возможность в одном месте получить весь спектр услуг и всю информацию о мерах поддержки, которые сегодня действуют, - отметил министр. – И этих мер действительно много, благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и личной позиции губернатора, который ставит перед областным правительством задачу ускоренного развития малого бизнеса. Помимо открытия центров, мы создали два единых окна: сайт mybiz63.ru и «горячую линию» для предпринимателей 8-800-300-63-63 – здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить всю необходимую информацию», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Как отметил Сергей Марков, центр поможет местным предпринимателям своевременно получать необходимые консультации и получать помощь на уровне города, региона и федерации. «Уверен, что та работа, которая выстроена с Правительством Самарской области при строительстве центра «Мой бизнес» будет продолжаться, нам необходимо поднимать предпринимательский дух, чтобы люди, желающие заниматься бизнесом, могли развиваться в той сфере, которая им интересна», - добавил глава городского округа. 

По словам Александра Живайкина, членами фракции «Единая Россия» совместно с правительством Самарской области был разработан план мероприятий по выходу из кризиса, связанного с пандемией. «Реализация этого плана уже дает свои плоды. Сегодня мы открыли замечательную организацию для предпринимателей Новокуйбышевска. Это было бы невозможно без принятия ряда законодательных инициатив, изменений в бюджет региона, направленных на поддержку и оздоровление экономики Самарской области», - подчеркнул Александр Живайкин. 

Как призналась председатель Ассоциации предпринимателей Новокуйбышевска Лариса Атаджанова, теперь местному бизнесу будет проще работать. «Не нужно бегать по всему городу, искать и задавать вопросы. Я считаю, что создание центра «Мой бизнес» на территории нашего города - это огромная помощь для развития предпринимательской деятельности и для самозанятых», - заметила она. 

После открытия центра делегация представителей областного правительства и депутатского корпуса посетила производственную площадку ЗАО «НЗВЗ Волгапромвентиляция». Предприятие действует с 1968 года, проектная мощность составляет 375 тыс кв метров воздуховодов в год. Сегодня здесь трудится 127 горожан, а линейка продукции постоянно пополняется новыми наименованиями.  Помимо воздуховодов здесь выпускают разные типы вентиляторов, освоен выпуск клапанов противопожарных и дымоудаления.

Следующей точкой визита делегации региональных властей стала площадка строящегося городского курорта «Волжские термы». Крупный инвестиционный проект получил поддержку губернатора после рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата в регионе. Сегодня инвестор уже приступил к отделочным работам на объекте. Курорт, общей площадью 13,2 тыс кв метров, планируется запустить уже в этом году. Как отметил инициатор проекта, здесь будет создано 69 рабочих мест, а общий объем инвестиций составляет почти 382 млн рублей. Для реализации столь масштабного проекта было привлечено льготное кредитование «МСП Банка», благодаря гарантиям Корпорации МСП и Гарантийного фонда Самарской области. 

По словам Дмитрия Богданова, Новокуйбышевск получил статус моногорода, поэтому областные власти сегодня делают все, чтобы местные предприятия получили возможность дополнительной поддержки, благодаря этому статусу. 

Рабочий визит представителей облправительства и регионального парламента продолжился в городской администрации, где был организован круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса Новокуйбышевска. Участники встречи узнали о финансовых программах Гарантийного фонда Самарской области, возможностях поддержки по линии областного Фонда развития промышленности, а также смогли задать интересующие вопросы представителям региональной власти. 

 

Фото:  сайт "Поддержка предпринимательства Новокуйбышевск"

 

 

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