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В губернии промышленные малые и средние предприятия привлекли на развитие более 5 миллиардов рублей

20 ноября 2024 15:58
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Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для развития бизнеса.

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» промышленные предприятия, расположенные на территории Самарской области, за девять месяцев 2024 года привлекли почти 5,3 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для развития бизнеса.

В регионе уже создана сеть центров «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Для инвесторов работает Агентство по привлечению инвестиций, готовое оказать всю необходимую поддержку инвесторам в режиме «одного окна».

«Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы», — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по России объем финансирования промышленных МСП за девять месяцев составил более 309,4 млрд рублей и сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. На долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.

«Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

Обратиться за консультацией по финансовым мерам господдержки предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

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