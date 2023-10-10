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В декабре в Самарской области вновь состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

10 октября 2023 11:56
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В декабре в Самарской области вновь состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Второй год подряд событие объединяет представителей малого и среднего бизнеса Самарской области.

Напомним, что в 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя, которые представили Самарскую область на финале в Москве. По итогам презентации проектов обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя региона.

В этом году для участников события запланирована масштабная деловая программа: мастер-классы, круглые столы и многое другое. Помимо этого, предприниматели презентуют собственные проекты перед экспертными жюри.

Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Представить свои бизнес-практики участники смогут в следующих номинациях: «Лучший молодежный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший технологический проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший проект в сфере креативных индустрий», «Бизнес-мобилизация», «Лучший туристический проект», «Премия для самозанятых», а также «Народный предприниматель».

Организаторами премии «Бизнес-Успех» в Самарской области являются минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес».

«Предприниматели Самарской области, несмотря на серьезные вызовы последних лет, продолжают стабильно работать и уверенно развиваться с господдержкой. Они занимают свободные ниши, запускают новые проекты, создают рабочие места, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Премия «Бизнес-Успех» дает нам возможность отметить наиболее активных представителей регионального бизнес-сообщества, а самим предпринимателям – заявить о себе, найти деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами и получить заряд энергии для новых, высоких результатов».

Кроме возможности представить регион на финале в Москве в 2024 году, победители регионального этапа получат специальные призы от организаторов и партнеров, обучение по акселерационной программе и MINI MBA.

Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие в Премии - бесплатное. Заявки принимаются до 22 ноября по ссылке: https://bsaward.ru/2023/samara. Подробная информация о премии доступна на сайте, а также в официальной группе ВКонтакте.
Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия», Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Финтех партнер Премии – СБП.

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