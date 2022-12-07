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Участниками «Недели инноватора» в Самарской области стали более 900 разработчиков из шести регионов страны

7 декабря 2022 14:03
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Участниками «Недели инноватора» в Самарской области стали более 900 разработчиков из шести регионов страны

В Самарской области завершилась «Неделя инноватора» – масштабное бизнес-мероприятие по продвижению программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей. Мероприятие проходило в дуальном формате и объединило более 900 участников из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.

Напомним, что Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства «РИА Рейтинг». Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым, в работе областного Правительства.

Организаторами «Недели инноватора» выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

«Мероприятия «Недели инноватора» привлекли не только региональных разработчиков, но и представителей технологического бизнеса из других субъектов страны. В Самарской области создана инфраструктура развития инновационных стартапов, и мы готовы транслировать свой опыт, делиться успешными практиками поддержки таких проектов», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждый день «Недели инноватора» был тематическим, посвященным отдельному направлению поддержки инноваций. Целую неделю участники знакомились с палитрой возможностей по развитию инновационных проектов, обсуждали самые актуальные темы для представителей высокотехнологичного бизнеса: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства, практику сотрудничества среднего и малого бизнеса с индустриальными партнерами, реализацию программы поддержки предприятий по импортозамещению и реверс-инжинирингу критичных комплектующих.

Участники «Недели инноватора» получили рекомендации экспертов с разбором повторяющихся ошибок и познакомились с успешными кейсами победителей грантовых конкурсов. Серьезное внимание было уделено персональным консультациям: представители институтов поддержки отвечали на конкретные вопросы, связанные с подбором подходящей программы, получением финансирования, оформлением документации и т.п.

Подводя итоги «Недели инноватора», директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко отметил, что это мероприятие обязательно станет ежегодным. «В будущем году мы планируем продолжать наращивать усилия в нашей работе по принципу «единого окна» и широкому вовлечению различных слоев предпринимателей, начиная со старших классов школы и заканчивая зрелыми индустриальными компаниями», – резюмировал руководитель технопарка.

Ежедневно для участников «Недели инноватора» проводились индивидуальные консультации по мерам поддержки инновационного бизнеса.

Ознакомиться с материалами для роста инновационного бизнеса, которые были презентованы в ходе «Недели инноватора-2022», а также посмотреть видеозаписи выступлений спикеров можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Pu3Dz2v3SHeL7Q.

Теги: В центре внимания

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