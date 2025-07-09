Участник «Школы героев» запускает проект по выращиванию жимолости

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Участник второго потока «Школы героев» Раиль Шияпов из села Новое Мансуркино Похвистневского района планирует запустить сельскохозяйственный проект по выращиванию жимолости. Инициатива направлена на развитие сельских территорий, создание новых рабочих мест и эффективное использование невостребованных земель.

Напомним, «Школа героев» реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». Проект помогает участникам специальной военной операции и добровольцам получить новые знания и навыки для реализации социально значимых инициатив.

Раиль Шияпов отправился в зону СВО добровольцем в феврале 2023 года, прошел подготовку в Российском университете спецназа имени В. В. Путина и служил в подразделении спецназа «Ахмат». Сегодня он вернулся в родное село и активно участвует в его развитии.

«Для меня большая честь участвовать в проекте «Школа героев» и быть в команде губернатора Вячеслава Федорищева. Это реальная возможность получить необходимые знания для реализации сельскохозяйственного проекта. Наша цель – не только выращивание жимолости, но и развитие социальной среды через занятость, привлечение специалистов и использование невостребованных земель. В перспективе – создание качественного продукта для внутреннего и внешнего рынков», – подчеркивает Раиль.

Администрация Похвистневского района поддержала инициативу и планирует выделить под проект 50 га земли.

Сейчас Раиль формирует команду, вместе с которой будет реализовывать проект. В нее вошел односельчанин Антон Месяцев, имеющий успешный опыт выращивания жимолости.

«Это возможность масштабировать производство, создать экологичный и полезный продукт, а также вовлечь людей в развитие сельской глубинки. Ягоду будем реализовывать в свежем, замороженном и переработанном виде. Мы изучили рынок – спрос есть, и вся наша продукция находит своего покупателя», – отмечает Антон.

Реализация проекта станет еще одним шагом в развитии сельского хозяйства региона и поддержке инициатив участников СВО, готовых реализовывать социально важные проекты.

Фото: Антон Месяцев