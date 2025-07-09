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Участник «Школы героев» запускает проект по выращиванию жимолости

9 июля 2025 18:29
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Участник «Школы героев» запускает проект по выращиванию жимолости

Участник второго потока «Школы героев» Раиль Шияпов из села Новое Мансуркино Похвистневского района планирует запустить сельскохозяйственный проект по выращиванию жимолости. Инициатива направлена на развитие сельских территорий, создание новых рабочих мест и эффективное использование невостребованных земель.

Напомним, «Школа героев» реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». Проект помогает участникам специальной военной операции и добровольцам получить новые знания и навыки для реализации социально значимых инициатив.

Раиль Шияпов отправился в зону СВО добровольцем в феврале 2023 года, прошел подготовку в Российском университете спецназа имени В. В. Путина и служил в подразделении спецназа «Ахмат». Сегодня он вернулся в родное село и активно участвует в его развитии.

«Для меня большая честь участвовать в проекте «Школа героев» и быть в команде губернатора Вячеслава Федорищева. Это реальная возможность получить необходимые знания для реализации сельскохозяйственного проекта. Наша цель – не только выращивание жимолости, но и развитие социальной среды через занятость, привлечение специалистов и использование невостребованных земель. В перспективе – создание качественного продукта для внутреннего и внешнего рынков», – подчеркивает Раиль.

Администрация Похвистневского района поддержала инициативу и планирует выделить под проект 50 га земли.

Сейчас Раиль формирует команду, вместе с которой будет реализовывать проект. В нее вошел односельчанин Антон Месяцев, имеющий успешный опыт выращивания жимолости.

«Это возможность масштабировать производство, создать экологичный и полезный продукт, а также вовлечь людей в развитие сельской глубинки. Ягоду будем реализовывать в свежем, замороженном и переработанном виде. Мы изучили рынок – спрос есть, и вся наша продукция находит своего покупателя», – отмечает Антон.

Реализация проекта станет еще одним шагом в развитии сельского хозяйства региона и поддержке инициатив участников СВО, готовых реализовывать социально важные проекты.

Фото: Антон Месяцев

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