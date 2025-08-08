Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда

88

Региональный центр «Мой бизнес» открывает набор участников на серию тренингов «Производительность труда», организованных совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Обучающие тренинги для сотрудников предприятий Самарской области проводятся с целью улучшения производственной системы, роста производительности в организациях и предприятиях Самарской области.

«На площадке центра «Мой бизнес» мы регулярно проводим обучающие тренинги, встречи, мастер-классы по самым различным направлениям бизнес-деятельности. Предстоящие тренинги направлены на повышение производительности труда сотрудников, улучшение эффективности процессов и, соответственно, укрепление конкурентоспособности компаний Самарской области», - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Тренинги проводятся по трём ключевым направлениям:

19 августа 2025 г. пройдет тренинг «Методика решения проблем». Участники тренинга смогут получить знания и умения, связанные с поиском коренных причин, выработкой и оценкой предлагаемых решений на основе системного подхода.

9 сентября 2025 г. обсудят «Основы бережливого производства». Слушатели получат знания о базовых инструментах бережливого производства, а также смогут применить их практически и получить опыт оптимизации процесса при моделировании реальной производственной ситуации.

7 октября 2025 г. тренинг будет посвящен теме: «Система 5С». Участники тренинга смогут получить знания, необходимые для практической реализации мероприятий по внедрению системы 5С, а предприятие, в свою очередь, получит возможность повышения уровня своей конкурентоспособности за счет эффективной организации рабочего пространства.

Участие в тренингах бесплатное, регистрация по ссылке на сайте mybiz63.ru/. Количество мест ограничено.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.