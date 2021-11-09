Стартует региональный конкурс грантов для представителей социально ориентированного бизнеса

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал региональный конкурс грантов для представителей социально ориентированного бизнеса. Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 2 декабря. Претендовать на грант смогут предприятия малого и среднего бизнеса, состоящие в реестре социальных, а также прошедшие обучение в рамках акселерационной программы по своему направлению деятельности.

Средства получателям грантов будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

Поддержка предпринимателей, в том числе социально ориентированного бизнеса – приоритет в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Активное формирование комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса в регионе ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Победители конкурса смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели.

«Если в 2020 году в перечне социальных предприятий было только 23 организации, то сегодня этот статус получили уже 135 предприятий Самарской области. Мы значительно расширили линейку мер поддержки для этой категории предпринимателей: помимо грантов для них предусмотрены налоговые льготы, микрозаймы под 1% годовых, консультационные услуги, которые представители социально-ориентированного бизнеса могут получить в центрах «Мой бизнес» или на сайте mybiz63.ru», - рассказал Дмитрий Богданов.

К социальному предпринимательству относятся предприятия, реализующие проекты в сфере помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; организации детского развития и досуга; содействия занятости для лиц с ограниченными физическими возможностями и др.

Помимо безвозмездных грантов, для них сегодня действуют налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения: по УСН “доходы” предусмотрено снижение ставки с 6 до 2%, по УСН “доходы минус расходы” - снижение ставки с 15 до 5%.

Социальному бизнесу доступна и финансовая поддержка – специально для этой категории предпринимателей региональный Гарантийный фонд в этом году снизил ставку по действующим программам микрозаймов до 1% годовых и минимальную сумму до 100 тысяч рублей.

Важно, что получить статус социального предприятия, а значит пользоваться действующими мерами поддержки, представители малого и среднего бизнеса могут, подав соответствующее заявление.

Узнать подробности и подать документы можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото: pixabay