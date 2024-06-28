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Самозанятым Самарской области помогут настроить продвижение услуг через соцсети

28 июня 2024 09:27
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Самозанятым Самарской области помогут настроить продвижение услуг через соцсети

Плательщики налога на профессиональный доход смогут настроить продвижение продукции и услуг через свои бизнес-аккаунты. Возобновлен прием заявок на услугу от областного минэкономразвития. Мера господдержки реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Услуга актуальна для самозанятых, которые активно ведут аккаунты своих проектов в социальных сетях и хотят эффективно использовать инструменты этих площадок для продвижения и развития.
Эксперты помогут участникам составить пошаговый smm-план - начиная с разработки стратегии, заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом.

В услугу «Ребрендинг соцсетей» входит мастер-класс по позиционированию в социальных сетях со специалистами по маркетингу, индивидуальные встречи с дизайнером, определение контент-стратегии, урок по планированию и созданию контента с помощью нейросетей, а также непосредственное создание фотоконтента.

Заявки будут приниматься до 2 августа, затем эксперты определят участников программы. Работа над обновлением их соцсетей продлится с 6 августа по 30 сентября.

Получить меру поддержки могут самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, которые не получали другие услуги центра «Мой бизнес» в 2024 году. Обязательное требование - наличие рабочей группы проекта в социальных сетях, разрешенных на территории РФ.
Услуга бесплатна для самозанятых Самарской области. Количество мест ограничено.

Регистрация - по ссылке: https://smm.mybiz63.ru/.

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