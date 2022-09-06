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Самозанятые региона станут участниками выставки-продажи «Сделано в Самаре»

6 сентября 2022 14:16
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Ярмарка состоится 11 сентября, на набережной Волги, в рамках празднования Дня города.

Ярмарка состоится 11 сентября, на набережной Волги, в рамках празднования Дня города. Самозанятые региона представят свою продукцию на специализированной площадке возле бассейна ЦСКА.

Торговое место будет предоставлено участникам выставки-продажи бесплатно, в качестве региональной меры господдержки пользователей специального налогового режима. 

Принять участие в ярмарке смогут самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области и создающие сувенирную продукцию, одежду, украшения, предметы интерьера, игрушки, продукты с длительным сроком хранения и др. 

В этом году уже более 90 самозанятых приняли участие в 5 ярмарках, организованных региональным минэкономразвития и центром «Мой бизнес». 

До конца года состоится еще несколько выставок-продаж продукции ремесленников и производителей из разных уголков Самарской области. 

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" позволяет создавать в Самарской области благоприятные условия для предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующей поддержке. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров. 

Ярмарки как мера поддержки становятся все популярнее среди плательщиков налога на профессиональный доход. Этот инструмент получил премию Минэкономразвития РФ как одна из лучших в стране практик по развитию проектов начинающих предпринимателей. 

«В Самарской области официальный статус самозанятого получили уже более 133 тысяч человек. Динамичный рост числа людей, сделавших выбор в пользу легальной работы говорит нам о востребованности этого налогового режима и необходимости внедрения новых инструментов поддержки для этой категории предпринимателей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Внедрение наших ярмарок в крупные региональные мероприятия позволяют участникам серьезно заявить о своем проекте, познакомить со своей продукцией огромное количество человек, жителей и гостей региона», - добавил министр. 

Подать заявку на участие в выставке-продаже «Сделано в Самаре» можно по ссылке

С июня 2021 года в Самарской области также работает электронная площадка, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых. Онлайн-витрина создана в виде раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru

Сегодня этой мерой поддержки воспользовались уже почти 400 самозанятых, с проектами в самых разных областях: туризма, красоты и здоровья, бытовых услуг, дополнительного образования, творчества, создания сувенирной продукции, украшений, предметов интерьера и др. Подать заявку на размещение на онлайн-витрине можно на сайте.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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