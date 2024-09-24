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Самозанятые региона приняли участие в бесплатных фотосессиях

24 сентября 2024 14:57
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Каждый участник фотодней получит готовые фотографии, благодаря которым сможет привлекать внимание аудитории в социальных сетях и на маркетплейсах.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» провели серию фотодней – бесплатных фотосессии для самозанятых, работающих в разных сферах. Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Внимание к реализации национального проекта на территории Самарской области, а также системная плановая поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны региона – задачи, обозначенные Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано 260 тысяч самозанятых. Приняв решение работать в легальном поле, каждый из них может претендовать на действующие инструменты поддержки. Это льготные микрозаймы, образовательные курсы и семинары, услуги по продвижению, аренда рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес» и многое другое. Все услуги мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru», – сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждый участник фотодней получит готовые фотографии, благодаря которым сможет привлекать внимание аудитории в социальных сетях и на маркетплейсах. Задача услуги – не только сделать качественные снимки, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность. 

«Про фотодень узнала из соцсетей и поняла – это то, что мне нужно! Люди сейчас обращают внимание на красивый контент. Это здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории», – поделилась мастер сферы красоты Виктория Коптева.

 «Я сама придаю большое значение внешнему оформлению соцсетей. Если нет красивых фото, я скорее всего не буду читать пост дальше. Однако сама не умею делать это красиво, поэтому такая услуга – то, что нужно для меня. Надеюсь получить красивые, профессиональные фотоснимки», – добавила швея Людмила Калиновская.

В фотосессии приняли участие самозанятые, представляющие самые разные направления бизнеса. Часть фотодней проводится в универсальных фотостудиях, часть – в стилизованных. Например, в этот раз, в интерьере кухни сделали «вкусные» снимки для производителей продуктов питания и кухонной утвари.

На одного участника выделяется 30 минут работы с профессиональным фотографом. В результате каждый получает по 10-15 фотографий и рекомендации по возможным сценариям съемки.

«Сначала я общаюсь с самозанятыми, узнаю кто они и чем занимаются. В процессе беседы понимаю, что им нужно и приступаю к созданию фото. Это бывают и портреты, и предметные съемки», – рассказала фотограф Олеся Масливец.

С начала года для самозанятых прошло 12 фотодней, участниками которых стали 130 самозанятых. До конца года планируется провести еще около 7 съемочных дней в Самаре и области.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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