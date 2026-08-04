Самозанятость уходит в регионы: темпы роста в субъектах превысили столичные

К концу июня 2026 года численность плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России достигла 16,88 млн человек. Годовой прирост составил 3,08 млн, или 22,3%. Однако при сохранении абсолютного лидерства Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга анализ показывает, что основные драйверы роста сегодня находятся за пределами двух столиц. По годовым темпам прироста самозанятых столичные регионы обогнали, в частности, Ярославская, Архангельская и Костромская области, а также Хабаровский край. В перечисленных регионах показатель установился около отметки в 30% новых плательщиков НПД за год.

Общероссийский тренд увеличения числа самозанятых сохраняется: за год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. плательщиков НПД ежедневно. Режим налога на профессиональный доход остается одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости.

Ключевые цифры

Показатель Значение плательщиков НПД на 30 июня 2026 года 16 884 527 прирост за год +3 083 933 годовой темп роста +22,3% доля десяти крупнейших регионов 48,6%

Однако общероссийская цифра показывает лишь масштаб. Региональная статистика ФНС позволяет увидеть, где сосредоточено больше всего самозанятых, какие территории растут быстрее и где режим получил наибольшее распространение относительно численности населения.

Регионы обгоняют столицы по динамике числа самозанятых

Рейтинг по абсолютному количеству самозанятых возглавляют крупнейшие города и агломерации. Высокая концентрация сохраняется – на десять крупнейших регионов приходится 8,21 млн плательщиков налога на профессиональный доход, или 48,6% от общероссийского показателя.

Место Регион Самозанятых на 30.06.2026 Прирост за год 1 Москва 2 427 653 16,1% 2 Московская область 1 200 144 25,2% 3 Санкт-Петербург 1 102 830 22,6% 4 Краснодарский край 823 331 20,6% 5 Свердловская область 526 625 26,8% 6 Ростовская область 486 868 21,0% 7 Республика Татарстан 485 173 20,4% 8 Новосибирская область 390 463 24,7% 9 Самарская область 385 255 20,4% 10 Республика Башкортостан 379 535 25,2%

Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему концентрируют 28% всех зарегистрированных плательщиков НПД (4,73 млн человек). В абсолютном выражении столица прибавила за год 336,97 тыс. самозанятых – наибольший показатель среди всех субъектов. Вместе с тем относительный прирост в Москве составил 16,1%, что ниже среднего по стране (22,3%).

Наиболее высокие темпы годового роста зафиксированы в регионах с более низкой стартовой базой. В Ярославской области число плательщиков НПД увеличилось на 31,8%, в Архангельской – на 31,1%, в Хабаровском крае – на 29,5%. В топ-10 по динамике также вошли Ленинградская, Костромская, Владимирская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Место Регион Прирост за год Было Стало 1 Ярославская область 31,8% 106 612 140 469 2 Архангельская область 31,1% 55 237 72 437 3 Хабаровский край 29,5% 106 548 137 939 4 Ленинградская область 29,3% 152 220 196 790 5 Костромская область 29,2% 35 705 46 121 6 Владимирская область 28,7% 85 615 110 153 7 Мурманская область 28,6% 44 481 57 197 8 Республика Марий Эл 28,5% 42 185 54 204 9 Ямало-Ненецкий АО 28,4% 31 703 40 720 10 Тюменская область 28,3% 176 187 225 977

Среди федеральных округов наиболее интенсивный рост продемонстрировал Уральский федеральный округ, где число самозанятых увеличилось на 26,3%. Показатели выше среднего зафиксированы в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном округах. Наименьшая динамика отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе – 16,4%.

Экспертный вывод

«Главный вывод нашего исследования – режим НПД перестал быть историей исключительно крупных городов. Да, Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами по числу зарегистрированных самозанятых, но динамика показывает другой тренд: наиболее высокие темпы роста сегодня демонстрируют регионы второго эшелона. Это означает, что модель самозанятости постепенно становится нормой для всей страны», – отметил руководитель портала «Самозанятость.онлайн», член Координационного совета при Правительстве РФ Арсений Беленький.

По его словам, необходимо также правильно интерпретировать статистику: 16,88 млн зарегистрированных плательщиков НПД не равны числу россиян, для которых самозанятость является единственным или основным источником дохода. Для многих такой статус служит дополнительным заработком наряду с работой по трудовому договору.

Беленький подчеркнул, что следующий этап развития режима будет связан не столько с количественным ростом регистраций, сколько с формированием экосистемы вокруг самозанятых. В числе приоритетных задач он назвал вопросы добровольного социального страхования, пенсионных накоплений, доступа к кредитованию, участия в государственных и корпоративных закупках, а также комфортного перехода к статусу индивидуального предпринимателя для тех, кто перерастает ограничения НПД. «Именно эти факторы будут определять дальнейшее развитие института самозанятости в ближайшие годы», – заявил эксперт.

Методика

Исследование основано на официальных выгрузках ФНС России по числу плательщиков налога на профессиональный доход на 30 июня 2025 года и 30 июня 2026 года.