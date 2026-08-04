Самозанятость уходит в регионы: темпы роста в субъектах превысили столичные

К концу июня 2026 года численность плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России достигла 16,88 млн человек. Годовой прирост составил 3,08 млн, или 22,3%. Однако при сохранении абсолютного лидерства Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга анализ показывает, что основные драйверы роста сегодня находятся за пределами двух столиц. По годовым темпам прироста самозанятых столичные регионы обогнали, в частности, Ярославская, Архангельская и Костромская области, а также Хабаровский край. В перечисленных регионах показатель установился около отметки в 30% новых плательщиков НПД за год.
Общероссийский тренд увеличения числа самозанятых сохраняется: за год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. плательщиков НПД ежедневно. Режим налога на профессиональный доход остается одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости.
Ключевые цифры
|
Показатель
|
Значение
|
плательщиков НПД на 30 июня 2026 года
|
16 884 527
|
прирост за год
|
+3 083 933
|
годовой темп роста
|
+22,3%
|
доля десяти крупнейших регионов
|
48,6%
Однако общероссийская цифра показывает лишь масштаб. Региональная статистика ФНС позволяет увидеть, где сосредоточено больше всего самозанятых, какие территории растут быстрее и где режим получил наибольшее распространение относительно численности населения.
Регионы обгоняют столицы по динамике числа самозанятых
Рейтинг по абсолютному количеству самозанятых возглавляют крупнейшие города и агломерации. Высокая концентрация сохраняется – на десять крупнейших регионов приходится 8,21 млн плательщиков налога на профессиональный доход, или 48,6% от общероссийского показателя.
|
Место
|
Регион
|
Самозанятых на 30.06.2026
|
Прирост за год
|
1
|
Москва
|
2 427 653
|
16,1%
|
2
|
Московская область
|
1 200 144
|
25,2%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
1 102 830
|
22,6%
|
4
|
Краснодарский край
|
823 331
|
20,6%
|
5
|
Свердловская область
|
526 625
|
26,8%
|
6
|
Ростовская область
|
486 868
|
21,0%
|
7
|
Республика Татарстан
|
485 173
|
20,4%
|
8
|
Новосибирская область
|
390 463
|
24,7%
|
9
|
Самарская область
|
385 255
|
20,4%
|
10
|
Республика Башкортостан
|
379 535
|
25,2%
Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему концентрируют 28% всех зарегистрированных плательщиков НПД (4,73 млн человек). В абсолютном выражении столица прибавила за год 336,97 тыс. самозанятых – наибольший показатель среди всех субъектов. Вместе с тем относительный прирост в Москве составил 16,1%, что ниже среднего по стране (22,3%).
Наиболее высокие темпы годового роста зафиксированы в регионах с более низкой стартовой базой. В Ярославской области число плательщиков НПД увеличилось на 31,8%, в Архангельской – на 31,1%, в Хабаровском крае – на 29,5%. В топ-10 по динамике также вошли Ленинградская, Костромская, Владимирская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.
|
Место
|
Регион
|
Прирост за год
|
Было
|
Стало
|
1
|
Ярославская область
|
31,8%
|
106 612
|
140 469
|
2
|
Архангельская область
|
31,1%
|
55 237
|
72 437
|
3
|
Хабаровский край
|
29,5%
|
106 548
|
137 939
|
4
|
Ленинградская область
|
29,3%
|
152 220
|
196 790
|
5
|
Костромская область
|
29,2%
|
35 705
|
46 121
|
6
|
Владимирская область
|
28,7%
|
85 615
|
110 153
|
7
|
Мурманская область
|
28,6%
|
44 481
|
57 197
|
8
|
Республика Марий Эл
|
28,5%
|
42 185
|
54 204
|
9
|
Ямало-Ненецкий АО
|
28,4%
|
31 703
|
40 720
|
10
|
Тюменская область
|
28,3%
|
176 187
|
225 977
Среди федеральных округов наиболее интенсивный рост продемонстрировал Уральский федеральный округ, где число самозанятых увеличилось на 26,3%. Показатели выше среднего зафиксированы в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном округах. Наименьшая динамика отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе – 16,4%.
Экспертный вывод
«Главный вывод нашего исследования – режим НПД перестал быть историей исключительно крупных городов. Да, Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами по числу зарегистрированных самозанятых, но динамика показывает другой тренд: наиболее высокие темпы роста сегодня демонстрируют регионы второго эшелона. Это означает, что модель самозанятости постепенно становится нормой для всей страны», – отметил руководитель портала «Самозанятость.онлайн», член Координационного совета при Правительстве РФ Арсений Беленький.
По его словам, необходимо также правильно интерпретировать статистику: 16,88 млн зарегистрированных плательщиков НПД не равны числу россиян, для которых самозанятость является единственным или основным источником дохода. Для многих такой статус служит дополнительным заработком наряду с работой по трудовому договору.
Беленький подчеркнул, что следующий этап развития режима будет связан не столько с количественным ростом регистраций, сколько с формированием экосистемы вокруг самозанятых. В числе приоритетных задач он назвал вопросы добровольного социального страхования, пенсионных накоплений, доступа к кредитованию, участия в государственных и корпоративных закупках, а также комфортного перехода к статусу индивидуального предпринимателя для тех, кто перерастает ограничения НПД. «Именно эти факторы будут определять дальнейшее развитие института самозанятости в ближайшие годы», – заявил эксперт.
Методика
Исследование основано на официальных выгрузках ФНС России по числу плательщиков налога на профессиональный доход на 30 июня 2025 года и 30 июня 2026 года.