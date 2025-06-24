Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки

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Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году. Действующие экспортёры и экспортно ориентированные предприниматели из Самарской области могут присоединиться к этим поездкам в составе региональных делегаций.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий – одно из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

«Формат деловых поездок в составе региональной делегации давно зарекомендовал себя как эффективный способ познакомиться с рынком потенциально интересной страны, обзавестись полезными контактами и даже выйти на первые договоренности с будущими партнёрами. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе, на базе центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.

Так, при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарское предприятие по переработке меда ООО «Бисмарк» активно осваивает зарубежные рынки. Продукцию реализуют в зарубежные страны: Германию, Словакию, Прибалтику, Сербию, Китай. «Благодаря государственной поддержке мы существенно расширили возможности своего бизнеса. Сегодня мы являемся лидером в России по экспорту меда и занимаем более 60% экспортного рынка страны», - рассказал директор компании Дмитрий Василевский.

Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru , в специальном разделе для экспортеров.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.