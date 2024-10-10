Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов

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Активнее всего в этом году российские предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса открывали магазины цветов - на 17% больше год к году, также МСБ активно открывал продуктовые лавки, магазины "у дома" и киоски уличной еды, подсчитали для РИА Новости в "Эвоторе".

"Активнее всего предприниматели открывали магазины цветов - на 17% больше, чем в прошлом году… Доля специализированных продуктовых лавок составила 6% от всех новых точек, магазинов "у дома" - 5%. На третьем месте по популярности у малого бизнеса - киоски уличной еды (4%)", - говорится в исследовании по итогам девяти месяцев 2024 года.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2024 года средний оборот предприятий в малом и среднем бизнесе вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стабильную динамику демонстрирует несетевая продовольственная торговля и сфера услуг, добавили аналитики.