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Региональный центр «Мой бизнес» проводит форум «Неделя креативного бизнеса 2.0», собрав предпринимателей и экспертов Самарской области. До 18 апреля участники посещают мастер-классы и дискуссии. Регистрация доступна на сайте creativesamara.ru.

«Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты», - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.

Форум включает три трека:

• «Культурный код бренда»

• «Эстетика и бизнес»

• «Рекламные стратегии в цифровизации».

Спикеры, такие как Анна и Ольга Ничковы (DNK Russia) и Макс Федоров (FЁDOROV), поделились опытом в создании брендов и коллабораций. Александр Карамышев рассказал о продвижении культурного туризма.



«Радует, что много участников, все такие творческие, вдохновленные – и слушатели, и спикеры», – поделилась впечатлениями участница форума Светлана Иванова.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.