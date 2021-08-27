Развитие предпринимательства и меры поддержки инвесторов обсудили с представителями «Деловой России»

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По поручению Дмитрия Азарова все профильные министерства должны активнее взаимодействовать с предпринимателями, чтобы своевременно информировать их о ключевых направлениях поддержки, оперативно реагировать на имеющиеся проблемы и в диалоге с бизнесом обсуждать внедрение новых инструментов поддержки.

Такая встреча состоялась на площадке регионального центра «Мой бизнес». Организатором встречи выступило региональное отделение «Деловой России». Членам общественной организации презентовали действующие инструменты развития предпринимательства и меры поддержки инвесторов.

Участники смогли задать министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову интересующие их вопросы, рассказать о планах, поделиться проблемными ситуациями. Предприниматели спрашивали о вариантах привлечения инвестиций в свои проекты, льготном кредитовании, предоставлении земельных участков, возможностях государственно-частного партнерства.

«Системность таких мероприятий уже стала хорошей традицией для бизнеса и областного минэкономразвития, большое количество участников и огромное количество вопросов подтверждает актуальность открытого диалога бизнеса и власти, - отметил по итогам встречи руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. - Поддержка бизнеса со стороны государства становится все более клиентоориентированной и постоянно «докручивается», а диалоги власти и предпринимателей помогают получить обратную связь. Большинство участников уже пользуются не одной, а несколькими программами поддержки одновременно. В первую очередь это финансовые инструменты Гарантийного фонда Самарской области и регионального Фонда развития промышленности. Услуги центра поддержки экспорта вышли на новый уровень и уже начали приносить реальные результаты в виде экспортных контрактов».

Исполнительный директор семейной клиники «Косма» Сергей Космиров поинтересовался про имущественную поддержку, а именно - площадки, которые могут арендовать представители малого и среднего бизнеса, в частности – бизнеса в сфере медицины. В Самарской области существует реестр имущества, которое предназначено для аренды субъектов МСП, такая информация содержится на сайте каждого муниципального образования. По всем вопросам, за консультацией специалистов можно обратиться в центры «Мой бизнес», на сайт mybiz63.ru, а также позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

«Мы в разных форматах взаимодействуем с предпринимателями: начинающими, действующими, малыми и средними. В этот раз провели встречу с действующими предпринимателями, у которых есть планы на развитие, чтобы обсудить механизмы поддержки, новые проекты, изменения в законодательстве, которые, возможно, сдерживают и не дают развиваться. В условиях пандемии бизнес не останавливается, он просто требует дополнительного внимания, а с другой стороны – для него открываются новые возможности. И это мы также обсудили с нашими предпринимателями: как работать в пандемию, какой успешный бизнес люди в этих условиях выстраивают, как работают с удаленными системами и многое другое», - рассказал Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития Самарской области