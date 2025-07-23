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Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»

23 июля 2025 09:26
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Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»

Самозанятые и предприниматели могут получить возможность бесплатно принять участие в городской ярмарке. Такие точки продаж под открытым небом регулярно проводятся в Самаре. В июле состоялись четыре маркета в Струковском саду.

«Узнала о ярмарке из рассылки на электронную почту от центра «Мой бизнес». Всегда слежу за их событиями, и ярмарка меня заинтересовала. Приняла участие впервые и уже есть результаты - много новых покупателей», - рассказала производитель десертов длительного хранения Наталья Костюк.

16-17 августа маркет пройдет на площадке фестиваля креативных индустрий «Креатив на Волге». Принять участие смогут ИП и организации, работающие в сфере креативных индустрий. Заявки принимаются до 8 августа, по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/kreativ-na-volge-x-market-moi-biznes-63.

Масштабная ярмарка станет частью ежегодного фестиваля набережных ВолгаФест. Он пройдет с 22 по 24 августа на набережной Волги. Для производителей сувенирной продукции, одежды, украшений, игрушек, предметов интерьера это возможность представить свои изделия и найти новых клиентов. Места для размещения продукции на ВолгаФесте будут предоставляться в формате брендированных, открытых промо-домиков, в каждом из которых будут размещаться по двое участников. Каждый участник должен обеспечить оптимальный запас продукции для продажи в течение дня. Подать заявку здесь mybiz63.ru.

Ярмарки проходят и на площадках региональных предприятий в партнерстве с центром «Мой бизнес». Такая выставка-продажа товаров самарских производителей состоится 2 августа, на территории коттеджного поселка «Моя Ильинка». 

Ярмарки для предпринимателей являются одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации своей продукции - задача, которую профильным министерствам ставил глава региона Вячеслав Федорищев.

Принять участие в маркетах могут самозанятые, индивидуальные предприниматели или организации, зарегистрированные в Самарской области, производящие собственную продукцию: сувениры с самарской символикой, одежда, аксессуары, украшения, предметы декора, натуральная косметика и другие тематические товары. Все заявки пройдут конкурсный отбор. Важно, что приоритет получат те самозанятые, которые в текущем календарном году ещё не получали меры господдержки.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

 

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