Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули»
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
СМИ: в Самаре обстреляли трамвай
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей
На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей
Федеральный проект в действии: тольяттинская компания повышает эффективность сортировки вторичного металла
Федеральный проект в действии: тольяттинская компания повышает эффективность сортировки вторичного металла
Более 19 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в обновленном подразделении городской больницы №4 в Самаре
В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков
В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости

15 июля 2025 12:57
103
Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости

Серия выездных семинаров для представителей органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества с участием самарского Росреестра продолжилась в Исаклинском и Сергиевском районах Самарской области, а также в городах Отрадный, Сызрань и Октябрьск. На встречах были освещены вопросы действующего законодательства, затрагивающие, в том числе, деятельность юридических лиц.

Участники мероприятия – Министерство имущественных отношений Самарской области, Торгово-промышленная Палата, самарский Росреестр, администрации городов, районов и сельских поселений, представители Роспотребнадзора и УФНС России по Самарской области обсудили самые актуальные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество региона.

Спикером от Управления Росреестра по Самарской области, в составе рабочей группы по консультационно-методологической поддержке, выступил заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Наибольший интерес у аудитории вызвали изменения, которые с 1 марта 2025 года исключили оборот земельных участков в случае отсутствия сведений о местоположении их границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Константин Сергеевич подробно рассказал, где и как можно проверить - содержатся ли в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка. Об этом подробно мы рассказывали ранее: https://vk.com/wall-210717495_1048. Кроме того, спикер напомнил аудитории - что такое Национальная система пространственных данных (НСПД) и как с ней работать: https://nspd.gov.ru

Отдельным вопросом на встречах звучала тема электронных услуг. Самарским Росреестром было разработано методическое пособие с пошаговой инструкцией подачи документов в электронном виде. После мероприятий все желающие могли забрать раздаточный материал с собой.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
355
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
14 июля 2025  20:46
Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях
411
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
414
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
549
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
452
Весь список