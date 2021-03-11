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Обучающие семинары, вебинары, работа Самарского бизнес-инкубатора направлены на информирование представителей бизнеса и максимальную адаптацию в условиях меняющих рыночных реалий.
Предприниматели Самары приняли участие в семинаре, посвящённом новым возможностям для выхода на внешние рынки
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Предприниматели Самары приняли участие в семинаре, посвящённом новым возможностям для выхода на внешние рынки

11 марта 2021 16:48
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Обучающие семинары, вебинары, работа Самарского бизнес-инкубатора направлены на информирование представителей бизнеса и максимальную адаптацию в условиях меняющих рыночных реалий.

В Самаре прошел семинар для предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Одно из приоритетных направлений  работы в области социального и экономического развития региона - создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, развития самозанятости, малого и среднего бизнеса.

Обучающие семинары, вебинары, работа Самарского бизнес-инкубатора направлены на информирование представителей бизнеса и максимальную адаптацию в условиях меняющих рыночных реалий.

Так, сегодня начинающие и действующие предприниматели Самары приняли участие в бесплатном семинаре, посвящённом новым возможностям для выхода на внешние рынки и экспорт.

«Потенциальные экспортеры получили возможность узнать о существующих мерах поддержки бизнеса. На сегодняшний деньв Самаре порядка 700 экспортеров. Диапазон экспортируемой продукции достаточно широкий – от промышленной до пищевой. Наша цель – поддержка бизнеса и увеличение номенклатурного экспорта продукции самарских предпринимателей», - рассказал руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Самарский предприниматель Андрей Субботин создает изделия из художественного стекла и рассматривает участие в семинаре как возможность экспорта производимой им продукции за рубеж и увеличения прибыльности бизнеса.

«Изучив рынок, я понял, что моя продукция будет ценна и за рубежом. Без поддержки выйти на экспорт сложно, не хватает времени и знаний порядка оформления документов и механизмов выхода на новый уровень», - поделился Андрей Субботин.

Для получения подробной информации о мерах поддержки экспортеров самарцы могут обратиться в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары: г. Самара, ул. Галактионовская,  25, тел.: 8 (846)  333-39-29, 333-07-59, 332-28-14. А также в Центр поддержки экспорта Самарской области: г. Самара, ул. Самарская, 165, тел. 8 (846) 205-71-35, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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