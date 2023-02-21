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Региональный бренд выдается областными властями и свидетельствует о том, что это местный товар высокого качества.
Порядка 220 производителей губернии получили право  брендировать свою продукцию региональной символикой
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Порядка 220 производителей губернии получили право  брендировать свою продукцию региональной символикой

21 февраля 2023 21:34
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Региональный бренд выдается областными властями и свидетельствует о том, что это местный товар высокого качества.

Порядка 220 производителей губернии получили право наносить свои изделия знак "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области".

Региональный бренд выдается областными властями и свидетельствует о том, что это местный товар высокого качества. На очередном заседании комиссии Минпромторга сертификаты о присвоении символики выдали еще четырем производителям. Это самарская фабрика по выпуску одежды для спорта и активного отдыха и тольяттинская мастерская по производству украшений из итальянского стекла, а также ателье по пошиву детских спортивных комбинезонов, производитель дамских сумок ручной работы.

Региональная символика присваивается по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2018 года. Знак выдается компаниям и частным предпринимателям, ведущим производство на территории Самарской области. Как рассказала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова, на сегодняшний день порядка 220 производителей губернии имеют право брендировать свои изделия региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области". А это значит, что более 3 тысяч наименований продукции имеют подтверждение того, что они произведены в нашем регионе. Соотношение продовольственных и промтоваров составляет примерно 50 на 50.

"Ассортиментная группа охватывает самые разные виды продукции – от автозапчастей до сухариков. Региональный бренд позволяет выделять товары на рынке и позиционировать их особым образом - сертификат свидетельствует о том, что это местный товар высокого качества. Если говорить о продовольствии, то это, как правило, товары из натурального сырья с небольшим сроком хранения, произведенные на фермах, в пекарнях, на сыроварнях. Производители с региональной символикой приглашаются к участию в выставках и ярмарках, организуемых областными властями. Им также гарантируется торговое место и на площадках других ярмарочных операторов. На полках сетевого ритейла такая продукция зачастую выделяется специальными стопперами, которые привлекают внимание к товарам", - перечислила преимущества Клинкова.

21 февраля комиссия областного Минпромторга выдала сертификаты еще четырем местным производителям.
Шеф-дизайнер тольяттинской студии по производству украшений Анна Гулевич рассказала о своем бизнесе:

"Мы уже 12 лет создаем украшения из итальянского стекла, полудрагоценных камней и металлов. Браслеты и броши, серьги и колье - наши изделия носят во всех регионах России и в 25 странах мира. Считаю, что региональная символика придаст нашему бренду более высокий статус. Кроме того, мы, как патриоты Самарской области, и хотим продвигать наш регион. Представляя наши изделия клиенткам, мы рассказываем о красотах Волги и Самарской луки, после этого люди нередко приезжают сюда как туристы".

Самозанятая из Самары Евгения Хинич производит дамские сумки, рюкзаки и шопперы ручной работы. Продукцию реализует на городских ярмарках и фестивалях, а также через соцсети и маркетплейсы. Кроме того, у нее есть киоск на Речном вокзале, и туристы с теплоходов охотно берут недорогой и качественный товар.

"Если раньше мои сумки покупали жители столичного региона и зарубежных стран, то сейчас все чаще покупки делают жители нашей области. Многие удивляются, что такая продукция выпускается в Самаре", - сказала она.

Директор компании по производству одежды для спорта и активного отдыха Александр Резанов много лет выпускает широкий ассортимент одежды – от шорт до пуховиков. Фабрика работает только под заказ, обеспечивая изделиями спортивные команды и клубы. По некоторым позициям самарский производитель является единственным в стране – это, например, специальная одежда для пейнтбола.

"Наносить на продукцию региональную символику нам посоветовал губернатор Дмитрий Азаров на выставке "Территория моды", которая проходила летом. Ему очень понравился дизайн и качество, и он был удивлен, что такая продукция производится в Самаре. Бренд региона будет полезен для имиджа нашей компании", - считает производитель.

А еще в губернии шьют детские спортивные комбинезоны для гимнастики и акробатики, и продают продукцию по всему миру. Об этом рассказала руководитель производства Ульяна Засыпкина.

"Мы устраиваем показы на соревнованиях, благодаря чему наш бренд хорошо знают клиенты. Многие думают, что мы из Москвы, но после получения региональной символики все будут знать, что мы из Самары", - сказал она.

Чтобы получить сертификат о праве использования региональной символики нужно оформить заявку на сайте областного Минпромторга. Как рассказали в ведомстве, заявка включает минимальный набор учредительных и правоустанавливающих документов, а справка о том, что товар производится на территории Самарской области, пишется в произвольной форме. Сотрудники министерства оказывают помощь в подготовке заявки, она рассматривается в течение месяца, после чего кандидата приглашают на комиссию. Сертификат о присвоении региональной символики выдается на безвозмездной основе, сообщает sovainfo.ru.

Теги: Самара

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