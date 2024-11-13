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Почти 7 миллиардов рублей привлек бизнес Самарской области за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

13 ноября 2024 10:19
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Почти 7 миллиардов рублей привлек бизнес Самарской области за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Кредиты на сумму 6,99 млрд. рублей получил малый и средний бизнес Самарской области за три квартала 2024 года с использованием зонтичных поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 68%. Инструментом поддержки воспользовались 775 представителей малого и среднего предпринимательства – это на 179% больше, чем годом ранее.

«Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра. Это, в том числе, продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные «зонтичные» поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться и осваивать новые направления работы», — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Лидером по приросту объемов кредитования стала сфера образования. Также высокий рост отмечен в сфере информации и связи, экологии и в научно-технической деятельности.

«В целом число МСП, воспользовавшихся зонтичными поручительствами, в этом году увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь оно достигло 30 тыс., тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 11 тыс. Чаще всего привлеченные с помощью зонтичных поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств — свыше 255 млрд рублей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд. рублей при сроке кредитования до 15 лет, что позволяет предпринимателю получить средства даже при отсутствии необходимого залога.

Этот механизм поддержки реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал значимость льготного финансирования предприятий МСП, как одного из самых востребованных инструментов для начинающих и опытных представителей бизнеса.

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или обратившись по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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