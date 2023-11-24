Открыта регистрация на ежегодный форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»

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С 7 по 11 декабря в Самарской области вновь состоится форум «Мой бизнес 63». Событие пройдет благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

В первый день участники форума вместе с федеральными экспертами обсудят глобальные тренды в бизнесе, маркетинг будущего, эффективные цифровые инструменты. Все желающие также смогут услышать реальные истории самарского бизнеса от известных предпринимателей региона. В финале дня состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

Мастер-классы по маркировке рекламы, управлению, продажам и сервису, цифровому мышлению, а также традиционная встреча «Женщина в бизнесе» - предприниматели могут стать участниками любого события форума.

Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке: forum.mybiz63.ru.