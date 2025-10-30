Отбор на получение гранта в форме субсидии для малого и среднего предпринимательства стартует в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Отбор на получение гранта в форме субсидии для малого и среднего предпринимательства стартует в Самаре

30 октября 2025 15:29
175
Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии составляет 400 тысяч рублей.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара объявляет о проведении 1 по 17 ноября отбора на получение гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Грант направляется на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по займам, привлеченным в кредитных организациях на приобретение основных или пополнение оборотных средств.  18+

Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии составляет 400 тысяч рублей.

На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые:
- зарегистрированы в городе Самара, 
- являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- имеют действующий кредит, на сумму свыше 500 тысяч рублей, взятый на пополнение оборотных средств либо на приобретение основных средств.

С 1 ноября проведение отбора получателей гранта будет осуществляется на сайте «Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки» https://promote.budget.gov.ru/. Подать заявку можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/63fc20e4-d9bc-487c-9fab-600aef7acada?show.... 

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
30 октября 2025, 17:59
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины. Здравоохранение
61
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
30 октября 2025, 17:43
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу. Политика
109
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
30 октября 2025, 17:34
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец. Общество
100
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
180
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
207
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
216
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
214
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
221
Весь список