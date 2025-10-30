Отбор на получение гранта в форме субсидии для малого и среднего предпринимательства стартует в Самаре

175

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара объявляет о проведении 1 по 17 ноября отбора на получение гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Грант направляется на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по займам, привлеченным в кредитных организациях на приобретение основных или пополнение оборотных средств.



Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии составляет 400 тысяч рублей.



На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые:

- зарегистрированы в городе Самара,

- являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- имеют действующий кредит, на сумму свыше 500 тысяч рублей, взятый на пополнение оборотных средств либо на приобретение основных средств.



С 1 ноября проведение отбора получателей гранта будет осуществляется на сайте «Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки» https://promote.budget.gov.ru/. Подать заявку можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/63fc20e4-d9bc-487c-9fab-600aef7acada?show....





Фото: пресс-служба администрации Самары