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На площадке регионального делового форума презентовали возможности Самарской области для ведения бизнеса

28 сентября 2022 12:17
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На площадке регионального делового форума презентовали возможности Самарской области для ведения бизнеса

27 сентября 2022г. в рамках масштабного конкурса компаний «Достояние губернии» прошёл региональный деловой форум «Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты». Организатором события выступило Самарское областное вещательное агентство при поддержке регионального Правительства. На площадке форума министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов встретился с предпринимательским сообществом.

В ходе блиц-дискуссии «Реальность.Ожидания.Перспективы» министр представил основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства и инструменты поддержки бизнеса, действующие в регионе.

«Сегодня в сфере МСП занято более 622 тысяч человек. В регионе работают 126,4 тысячи субъектов МСП и 136,5 тысяч самозанятых граждан. - рассказал Дмитрий Богданов. – Оборот средних и малых предприятий по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 12,9% и составил 431,35 млрд. рублей. По всем этим показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства, Самарская область входит в десятку лучших регионов России, и занимает 2-е место в ПФО».

В Самарской области успешно работает инфраструктура поддержки предпринимательства. Это региональная сеть центров «Мой бизнес», где можно получить консультацию по всем вопросам ведения своего дела. Центры созданы в городских округах Самарской области, региональный Дом предпринимателя работает в столице региона, на ул. Молодогвардейской, 211. Специалисты центров предпринимателю помогут подобрать наиболее оптимальную услугу или комплекс услуг в зависимости от потребности бизнеса. На сегодня уже 12 тысяч предпринимателей получили услуги в центрах «Мой бизнес».

«Причем обратиться можно как непосредственно в центры «Мой бизнес», так и для максимальной доступности информации о мерах поддержки создали единое онлайн-окно – портал mybiz63.ru, где собрана информация по всем мерам поддержки. Ежемесячно более 30 тысяч пользователей заходят на сайт, предлагаю всем предпринимателям им активно пользоваться», - обратился к участникам форума Дмитрий Богданов.

Министр рассказал о финансовой, образовательной, налоговой, экспортной поддержке представителей малого и среднего бизнеса, а также услугах по продвижению, размещению на маркетплейсах, участию в выставках, грантах для начинающих предпринимателей и социального бизнеса до 500 тыс. рублей.

«В текущей ситуации очень важно снижение административных барьеров для предпринимателей, создание комфортных условий для работы малого и среднего бизнеса. В марте был объявлен мораторий на плановые и внеплановые проверки до конца 2022 года. Проверки заменены на профилактические визиты контролирующих органов. В Самарской области уже отменили более 4,5 тысяч плановых проверок из 5,6 тысяч запланированных», – рассказал министр.

Дмитрий Богданов также презентовал возможности для инвесторов, созданные в Самарской области. В Тольятти активно развивается флагманская инвестплощадка – особая экономическая зона. Резидентами ОЭЗ «Тольятти» являются 30 российских и зарубежных компаний, 13 из них уже запустили свои производства.

На территории Самарской области работают 4 государственных промпарка. Это две очереди «Преображенки», «Чапаевск» и «Новосемейкино». Всего на этих площадках работает 44 компании. В строительстве сегодня находятся 10 проектов как крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Тольятти и Чапаевск обладают статусами территорий опережающего социально-экономического развития. Этот специальный режим позволяет инициаторам инвестпроектов получать целый комплекс налоговых льгот, привлекать ресурсы федеральных институтов развития.

«Для взаимодействия с инициаторами инвестпроектов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Его специалисты готовы оказать содействие на каждом этапе, вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства», – сказал министр.

Дмитрий Богданов также представил основные точки роста для бизнеса в текущих экономических условиях: это производство импортозамещающей продукции, встраивание в производственные цепочки, производство комплектующих, а также работа в сфере внутреннего туризма. По словам министра, не теряет актуальности и экспортная деятельность.

«Мы видим, что инвестиционная активность предприятий региона, спрос бизнеса на все меры государственной поддержки демонстрирует стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков. Правительство Самарской области ведет системную работу по созданию лучших условий для развития бизнеса», – сказал в завершение Дмитрий Богданов.

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