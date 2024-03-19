Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы

Региональное представительство Фонда содействия инновациям в технопарке «Жигулевская долина» сообщает о запуске конкурса «Бизнес-Старт».
Максимальный размер поддержки – 12 млн рублей. Объем софинансирования за счет собственных или привлеченных средств компании должен составлять не менее 30% от суммы гранта.
«Одним из главных нововведений конкурса «Бизнес-Старт» стало включение в список претендентов на грант малых технологических компаний, создающих технологические продукты, которые востребованы в приоритетных отраслях промышленности. Если компания находится в реестре МТК, то на этапе оценки она получит дополнительный балл. Также для МТК не проводится выездной мониторинг, предусмотренный для компаний, проходящих конкурс в общем порядке», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.
Конкурс «Бизнес-старт» направлен на отбор инновационных проектов, предусматривающих создание, расширение и (или) модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска инновационной продукции, а также ее коммерциализацию.
«Это первая в 2024 году очередь обновленного конкурса «Бизнес-Старт». Воронка участников значительно расширена – теперь на эту меру поддержки могут претендовать не только, компании, которые побеждали в конкурсах программы «Старт», но и компании, выручка которых за три года не превышает 100 млн рублей. На этапе рассмотрения заявок приоритет получат проекты в области импортозамещения продуктов, услуг и комплектующих, а также технологических цепочек», – отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом.
Приоритет будет отдаваться проектам:
– направленным на коммерциализацию импортозамещающих технологий (продуктов, услуг);
– предполагающим замещение на российские аналоги составных частей (комплектующих) планируемых к коммерциализации технологических решений (продуктов);
– предполагающим замещение технологических цепочек (их элементов) и средств производства.
Основные параметры предоставляемой поддержки:
– размер гранта – до 12 млн рублей;
– внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) – не менее 30% от суммы гранта;
– направление поддержки – финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, согласно перечню расходов, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 27.10.2014 г. № 680;
– срок выполнения инновационного проекта – 12 месяцев.
Приём заявок по конкурсу «Бизнес-Старт» продлится до 22 апреля 2024 года.
В Самарской области получить консультационную поддержку по участию в конкурсах Фонда можно на площадке регионального представительства ФСИ в технопарке «Жигулёвская долина»: тел. (8482) 93-00-93, доб. 932 и 443.