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Для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес 63 Время роста»

7 мая 2025 12:17
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Для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес 63 Время роста»

28-30 мая 2025 года в Самаре пройдет главное деловое событие года - предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Время роста». Он по традиции приурочен ко Дню российского предпринимательства, который в нашей стране отмечается 26 мая. Форум проводит областное Минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Самарская область – один из регионов-лидеров страны по развитию предпринимательства. Бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, уверенно развивается, наращивает производство, создает рабочие места и укрепляет экономическую устойчивость региона, - акцентировал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Ежегодный форум – это открытая площадка, где бизнес и власть смогут обсудить волнующие вопросы и возможности для развития в регионе».

Форум «Мой бизнес 63. Время роста» полезен для всех, кто заинтересован в развитии своего проекта: как для опытных предпринимателей, так и для начинающих. В программе форума: панельные дискуссии, мастер-классы, полезные встречи и обмен опытом. 

На площадке будет работать выставочная экспозиция «Дом самарских брендов», где локальные предприниматели представят свою продукцию.

В первый день будут организованы тематические секции по финансам, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Ярким событием первого дня станет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые успешно развивают свое дело, создают рабочие места и делают значимый вклад в развитие своих территорий.

Темой второго дня форума станет «Франчайзинг» - от выбора франшизы до её успешного продвижения в рамках серии встреч «PRO Франчайзинг». Мероприятие проводится в партнерстве с РБК Франшизы. 

Завершающий день форума будет посвящен селлерам: банковские решения, главные инструменты для эффективной торговли на маркетплейсах, секреты взаимодействия с подрядчиками и ещё много других полезных знаний для работы на онлайн-площадках. Насыщенная программа подготовлена в партнерстве со Сбербанком.

Форум пройдёт на площадках СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» и регионального центра «Мой бизнес». Подайте заявку уже сейчас на сайте: forum.mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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