Час с бизнесом: руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

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Еженедельно по поручению врио главы региона руководство Самарской области проводит встречи с представителями бизнеса.

Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через Интернет-приемную на сайте https://vopros.samregion.ru/.

В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы.

Важно! Для оперативной обратной связи в графе «Обращение» необходимо также указать название организации и ИНН.

Напомним, 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя – глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом. Первую такую встречу глава региона провел в минувшую пятницу.

Фото: пресс-служба правительства СО