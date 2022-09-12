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Более 1000 человек стали гостями маркета «Сделано в Самаре» в рамках Дня города

12 сентября 2022 19:38
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Самозанятые Самарской области представили свою продукцию на очередном маркете, организованном региональным минэкономразвития и центром «Мой бизнес».

Самозанятые Самарской области представили свою продукцию на очередном маркете, организованном региональным минэкономразвития и центром «Мой бизнес». На этот раз ярмарка творческих проектов начинающих предпринимателей стала частью большой выставки-продажи «Сделано в Самаре».

«Создавать условия и способствовать росту и развитию начинающих предпринимателей – одно из главных направлений работы Правительства региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Наряду со льготными условиями налогового режима для самозанятых, мы внедряем меры поддержки, направленные на легкий старт, погружение в бизнес-среду, продвижение проектов. Все инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. За очной консультацией самозанятые могут обращаться в один из центров «Мой бизнес» нашего региона», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году уже состоялись пять ярмарочных мероприятий, еще два планируется организовать до конца года. Это будет осенняя и предновогодняя ярмарки, на которых жители и гости региона смогут познакомиться с продукцией самарских мастеров.

В День рождения областной столицы самозанятые Самарской области представили свою продукцию на выставке-продаже «Сделано в Самаре». Наряду с опытными предпринимателями и производителями региона, а также дизайнерами одежды и аксессуаров, свои творческие проекты на ярмарке презентовали 14 самозанятых. Среди них были представлены авторские броши, детская одежда, интерьерные свечи, посуда, сувениры, украшения, вязаные изделия и многое другое.

«Благодарна проекту «Мой бизнес» за предоставленную возможность участия в ярмарке и познакомить жителей Самары со своим творчеством», - сказала мастер украшений ручной работы «Love jewelry.smr» Тамара Тюленева.

Общий объем выручки участников ярмарки «Мой бизнес 63» в этот день превысил 200 тысяч рублей.

Ярмарки продукции, организованные как самостоятельное событие или интегрированные в городские и региональные мероприятия, уже зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы самозанятых. В День города посетителями выставки-продажи на набережной стали более 1000 человек.

«Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников «Гриоль», которые используются для украшения интерьера и фотозон, - рассказала самозанятая Ольга Ковыршина. – Спасибо региональному центру «Мой бизнес» за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи».

Также частью большой выставки-продажи «Сделано в Самаре» в этот день стали участники первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России». Они представили женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, модные аксессуары самарских брендов.

«У каждого бренда есть своя целевая аудитория, а такие мероприятия позволяют ее увеличить, выйти на более широкий круг потребителей и получить от них обратную связь – что интересно, востребовано, больше привлекает. Так же участие в таких форматах нашим самарским брендам позволяет скорректировать ценовую политику», - отметила генеральный продюсер губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России» Мария Казак.

«Участие в первом фестивале «Территория моды» оказало очень сильное влияние на всех участников. Огромная благодарность Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, что поддержал эту идею. Мы, конечно, общаемся со многими производителями, брендами со всей страны, и такого фестиваля, как у нас, ни в одном городе не происходило. Очень приятно, что эти отношения продолжаются, и «Территория моды» теперь часть больших, красивых массовых мероприятий», - поделилась впечатлениями дизайнер Ирина Музыченко.

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