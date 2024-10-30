8 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» пройдет очередная ярмарка кооперации

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8 ноября 2024 года на площадке регионального центра «Мой бизнес» пройдет очередная ярмарка кооперации, организованная для обеспечения заказами малых и средних предприятий Самарской области. В этот раз представители МСП смогут узнать о возможностях сотрудничества с АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, такие ярмарки регулярно организуют минэкономразвития и минпромторг региона, в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Помимо презентации потребностей компании и условий сотрудничества, участники получат возможность обмена мнениями в формате В2В, переговоров в свободном формате между представителями предприятия - заказчика АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» и предприятиями, готовыми стать поставщиками продукции и услуг.

АО «ГК «Электрощит-ТМ Самара» – крупнейший российский производитель электротехнического оборудования. В перечень потребностей группы компаний входят Кабельная продукция, пиломатериалы, измерительное оборудование, запчасти для станков и инструмента, спецодежда и обувь, изделия из пластмасс, электроизоляционные материалы, устройства автономного питания и многое другое.

«Для индустриальных партнеров - это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть, что предложить крупным предприятиям - субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарка состоится 8 ноября, начало - в 10:00.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_brxhn/

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области