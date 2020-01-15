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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных

15 января 2020 10:54
84
Под Самарой построят вертолетные площадки для эвакуации больных
Для функционирования службы потребуется профессиональная подготовка дополнительных бригад медработников.

В Самарской области планируют создать систему санитарной авиации для оказания скорой медицинской помощи.
Распоряжение об утверждении соответствующей Стратегии развития сроком до 2024 года подписал на днях первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Авиацию можно будет круглосуточно задействовать для быстрой доставки в больницы граждан из труднодоступных районов. К примеру, это населенные пункты на правом берегу Волги, где есть проблемы с транспортным сообщением осенью и весной. Также вертолеты можно использовать там, где нет кардиологических и региональных сосудистых центров (например, Сызрань и прилегающие районы) - для эвакуации больных с инсультом, проблемами с сердцем.

Стоимость летного часа, как сказано в документе, составит 170 тысяч рублей. В настоящее время сформированы заявки на средства, необходимые бюджету Самарской области для софинансирования расходов: в 2020 году - 45 млн рублей, в 2021 и 2022 годах - почти по 50 млн рублей ежегодно.

Для функционирования службы потребуется профессиональная подготовка дополнительных бригад медработников, пишет Самру.ру.

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Комментарии


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