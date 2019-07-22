В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший полицейский

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Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".8 августа 2018 года он получил от гражданина 200 тысяч рублей за беспрепятственный забор на территории Куйбышевского района Самары сыпучих грузов (песка) и их транспортировку.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области