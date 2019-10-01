В Самаре водительницу «Лексуса» лишили прав за испачканный номер, невзирая на статус матери-одиночки

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Г-жу Валову остановили ночью 31 июля во время нахождения за рулем «Лексуса». Госномер машины был «оборудован с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации регистрационного знака», говорится в судебном решении. Что именно это было за оборудование, в материалах дела не поясняется.Сама водительница убеждала суд, что никаких манипуляций с госномером не производила, а замазали его, видимо, подростки, которых она перед этим ругала во дворе. Г-жа Валова также рассказывала, что ночью ей требовалось ехать в больницу, она плохо себя чувствовала, в связи с чем не обратила внимание на состояние автомобильного знака. А если лишить ее прав, то она также лишится и работы, так как работает водителем (причем меньше месяца) и при этом является еще и матерью-одиночкой.Суд готов был прислушаться к словам о малолетнем ребенке женщины. Однако нашлись перевесившие чашу весов отягчающие обстоятельства. Оказалось, что за год Екатерину Валову несколько раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за непропуск спецавтомобилей, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, за тонировку, а также и за нечитаемые номера (причем за последнее — дважды). Женщине напомнили, что перед выездом водитель обязан проверять состояние своего транспортного средства. После чего лишили прав уже на месяц.