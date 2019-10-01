В Новокуйбышевске мужчину будут судить за сбыт контрафактного программного обеспечения

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Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по статье "Нарушение авторских прав".21 апреля 2019 года в ходе оперативного мероприятия «проверочная закупка», обвиняемый сбыл контрафактное программное обеспечение, находящееся на флеш-накопителе, стоимостью более 2 миллионов 300 тысяч рублей.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.