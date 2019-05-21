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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Судмедэксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам

21 мая 2019 22:53
113
А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности.
А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности, передает  life.ru.

Судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который нашёл алкоголь в крови погибшего 6-летнего мальчика, признали виновным по статье "Халатность". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе во дворе дома иномарка сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали пьяным. На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, алкоголь в его крови нашёл Клеймёнов, допустивший халатность при экспертизе. 
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Комментарии



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21 мая 2019  22:53
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