Экс-замминистра строительства Самарской области проходит свидетелем по делу о рейдерском захвате

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Дело о захвате активов московско-самарской компании «Проектный офис», выросшей на обломках страховой группы «Компаньон», слушается сейчас судом Красноглинского района. В деле фигурирует ущерб в 850,7 млн руб. — в такую сумму его оценил потерпевший, экс-гендиректор «Компаньона» Александр Зобнин.Душой заговора против Зобнина стал его бизнес-партнер Борис Семин, кроме него, в захвате участвовали корпоративный юрист «Проектного офиса» Евгений Величковский, сотрудники компании Иосиф Квачахия и Елена Веденеева. Все они, кроме Веденеевой, объявленной в розыск, сейчас являются подсудимыми по делу о мошенничестве. Еще двое фигурантов дела — Олег Городсков и Вадим Чепля — участвовали в цепочке перепродажи «Проектного офиса». Борис Семин продал свое бенефициарное право в ООО «Проектный офис» Городскову всего за 1 доллар. В материалах дела цитируются слова Семина о том, что Чепля «подпишет все, что скажем, это безмозглый номинал».Сделки продажи доли заверяли московские нотариусы Валентина Бакланова и Сергей Захаров — следствие считает, что члены преступной группы ввели их в заблуждение.На ранних стадиях расследования дела среди сторонников Семина упоминалось имя Елены Усановой, бывшего заместителя министра строительства Самарской области Алексея Гришина, покинувшего Самару в конце 2016 года. Г-жа Усанова переехала в Москву вслед за Гришиным и стала работать в «Проектном офисе». Веденеева и Величковский якобы отвечали за финансовую и юридическую сторону рейдерской операции, Квачахия и Усанова — за силовую. Позднее экс-замминистра стала свидетелем по делу, как и поставленный рейдерами директором Станислав Новицкий. Среди других лиц, оказывавших помощь преступной группе Семина, но якобы не знавших о преступных намерениях, в деле фигурируют Самсонова Ю.А., Парфенова С.В., Панин Ю.А.Фото: соцсети