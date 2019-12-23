Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками полицейских в Апатитах
23 декабря 2019 19:14
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— В СМИ широко распространилась информация о том, что в городе Апатиты Мурманской области произошла массовая драка, в ходе которой подростки избили двух полицейских. По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в пятницу, 20 декабря, около городского Дворца культуры по улице Ленина, где поздно вечером шумела группа подростков. На ребят в дежурную часть поступила жалоба, на место происшествия выехали два сотрудника полиции.
Однако на месте на замечания правоохранителей молодые люди реагировать не стали, а принялись оказывать активное сопротивление. В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.
Фото: соцсети
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