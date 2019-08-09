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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре временно ограничат движение транспорта по проспекту Кирова

9 августа 2019 19:48
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В связи с производством работ по ремонту тепловых сетей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей на территории города Самара в период 00:00 10 августа 2019 до 01:00 12 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома № 191 на участке протяженностью10 метров.

Движение общественного транспорта в указанное время - троллейбусных маршрутов №№ 4, 12, 20, а также автобусных маршрутов №№ 4, 6, 9, 29, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 - будет организовано по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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