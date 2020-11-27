В Самаре отметили добросовестных плательщиков за воду

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Истории о должниках, как новостные сводки - они на слуху, интересно читать, но оказаться на их месте не хочется. Добросовестные клиенты, как правило не привлекают к себе лишнего внимания и о них мало кто знает. Но именно благодаря им сохраняется стабильность работы ресурсоснабжающей компании, в дома поставляется питьевая вода.

Уже сегодня «РКС-Самара» может отметить крупные компании, которые всегда оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объеме

Список в алфавитном порядке наиболее крупных добросовестных абонентов:

Управляющие компании

ООО «УК «АМОНД-ЖилКомСервис»

ООО «Визит - М»

ООО «Добродом»

ООО «ЖилЭнерго»

ООО «ЖЭУ-66»

ООО «УК «Квартал -НД»

ООО УК «Надежда»

ООО «Образцовое содержание жилья»

ООО «УК"Приволжское ПЖРУ»

ООО «ФБ "Хоум - сервис»

ООО УЖКК «Электрощит»

Организации

АО «Арконик СМЗ»

ООО «БАКАЛЕЯ-ТЕРМИНАЛ»

АО «ДАНОН РОССИЯ»

ОАО «ЕПК Самара»

АО «Жигулевское пиво»

ПАО «Кузнецов»

АО «Металлист-Самара»

АО «Мягкая кровля»

ООО «Нестле Россия»

ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна»

АО «ПТС»

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

АО «Самарский жиркомбинат»

Они зарекомендовали себя как ответственные компании, которые серьезно относятся к своим обязанностям, они понимают, что от их бесперебойной работы зависит комфорт и благополучие жителей города. А отсутствие долгов - одна из основ такой эффективной деятельности.

«РКС-Самара» напоминают, что уже на следующей неделе абоненты получат авансовые квитанции, оплатив которые можно будет принять участие в традиционной новогодней акции «В Новый год - без старых долгов!». Абоненты физические лица смогут на выбор получить сладкий подарок или на 100 рублей сократить свой следующий платеж. Абоненты юридические лица будут сформированы в полные «белый» и «черный» списки плательщиков. Розыгрыш ценных призов ждет всех.



