В Самаре отметили добросовестных плательщиков за воду

Истории о должниках, как новостные сводки - они на слуху, интересно читать, но оказаться на их месте не хочется. Добросовестные клиенты, как правило не привлекают к себе лишнего внимания и о них мало кто знает. Но именно благодаря им сохраняется стабильность работы ресурсоснабжающей компании, в дома поставляется питьевая вода.
Уже сегодня «РКС-Самара» может отметить крупные компании, которые всегда оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объеме
Список в алфавитном порядке наиболее крупных добросовестных абонентов:
Управляющие компании
ООО «УК «АМОНД-ЖилКомСервис»
ООО «Визит - М»
ООО «Добродом»
ООО «ЖилЭнерго»
ООО «ЖЭУ-66»
ООО «УК «Квартал -НД»
ООО УК «Надежда»
ООО «Образцовое содержание жилья»
ООО «УК"Приволжское ПЖРУ»
ООО «ФБ "Хоум - сервис»
ООО УЖКК «Электрощит»
Организации
АО «Арконик СМЗ»
ООО «БАКАЛЕЯ-ТЕРМИНАЛ»
АО «ДАНОН РОССИЯ»
ОАО «ЕПК Самара»
АО «Жигулевское пиво»
ПАО «Кузнецов»
АО «Металлист-Самара»
АО «Мягкая кровля»
ООО «Нестле Россия»
ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна»
АО «ПТС»
АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»
АО «Самарский жиркомбинат»
Они зарекомендовали себя как ответственные компании, которые серьезно относятся к своим обязанностям, они понимают, что от их бесперебойной работы зависит комфорт и благополучие жителей города. А отсутствие долгов - одна из основ такой эффективной деятельности.
«РКС-Самара» напоминают, что уже на следующей неделе абоненты получат авансовые квитанции, оплатив которые можно будет принять участие в традиционной новогодней акции «В Новый год - без старых долгов!». Абоненты физические лица смогут на выбор получить сладкий подарок или на 100 рублей сократить свой следующий платеж. Абоненты юридические лица будут сформированы в полные «белый» и «черный» списки плательщиков. Розыгрыш ценных призов ждет всех.
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