Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных клиентов

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Самарский филиал ЭнергосбыТ Плюс в День энергетика и накануне Нового года направил более 500 благодарственных писем в адрес потребителей - юридических лиц Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, добросовестно исполняющих обязательства по оплате потребленных тепловых ресурсов. А также отметил 60 лучших предприятий и организаций региона с высокой платежной дисциплиной и ответственным подходом во взаимодействии с поставщиком ресурсов. Руководители компаний, оказавшихся в списке лучших, получили памятные подарки.



«Каждый потребитель, своевременно оплачивающий счета за тепло, вносит свой вклад в обеспечение качественного и надежного теплоснабжения всего региона в целом. Надеемся, что в дальнейшем клиентов, добросовестно выполняющих условия договора, станет еще больше», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.



Благодарность энергетиков получили промышленные предприятия, бюджетные потребители, обслуживающие организации (ТСЖ, УК, ЖСК), магазины, индивидуальные предприниматели, владельцы нежилых помещений. В число лучших клиентов юридических лиц вошли по 20 организаций из Самары и Тольятти, а также по 10 клиентов из Сызрани и Новокуйбышевска. В их числе оказались страховая компания «Аскомед», ЗАО «Предприятие Труд», ООО «Универсам «Орбита», Медицинский центр «Меркурий», ООО «Спортсервис», ООО «Управляющая компания «Электро», ОАО «СНПЗ» и многие другие.



«Я всегда точно в срок оплачиваю счета за тепло. Эта одна из моих обязанностей. Радует, что мы оказались в числе лучших клиентов», - поделилась собственница магазина автодеталей в Сызрани Александра Красник.

Лучшие клиенты Самары

Лучшие клиенты Тольятти