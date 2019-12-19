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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарские тарифы на вывоз ТКО в 2019 году вновь признаны действующими

19 декабря 2019 17:58
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Нижегородский суд вернул «в закон» самарские тарифы на вывоз мусора.
Самарские тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 году вновь признаны действующими, передает «СО» ОНЛАЙН. Это следует из решения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (Нижний Новгород), который в четверг, 19 декабря, удовлетворил апелляционную жалобу регионального оператора по обращению с ТКО.

О вердикте суда сообщил в своем твиттере «ЭкоСтройРесурс». Регоператор требовал отменить решение Самарского областного суда от 3 октября, который ранее признал этот тариф недействующим.

Процесс несколько месяцев назад запустила группа граждан, в том числе депутаты губдумы от КПРФ Алексей Краснов и Михаил Матвеев, руководитель ассоциации ТСЖ Вера Романюк и др. В первой инстанции им удалось добиться отмены приказа годовой давности, которым был установлен тариф на этот год. Ответчиками выступали министерство энергетики и ЖКХ и департамент ценового и тарифного регулирования области. «ЭкоСтройРесурс» был привлечен к делу как заинтересованное лицо, но решил направить апелляционную жалобу.

Между тем, департамент ценового и тарифного регулирования уже анонсировал тариф на вывоз ТКО на 2020 год. Как и в 2019 году, он составит 598 рублей 16 копеек. 



Фото из открытых источников
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