Самарские тарифы на вывоз ТКО в 2019 году вновь признаны действующими
19 декабря 2019 17:58
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О вердикте суда сообщил в своем твиттере «ЭкоСтройРесурс». Регоператор требовал отменить решение Самарского областного суда от 3 октября, который ранее признал этот тариф недействующим.
Процесс несколько месяцев назад запустила группа граждан, в том числе депутаты губдумы от КПРФ Алексей Краснов и Михаил Матвеев, руководитель ассоциации ТСЖ Вера Романюк и др. В первой инстанции им удалось добиться отмены приказа годовой давности, которым был установлен тариф на этот год. Ответчиками выступали министерство энергетики и ЖКХ и департамент ценового и тарифного регулирования области. «ЭкоСтройРесурс» был привлечен к делу как заинтересованное лицо, но решил направить апелляционную жалобу.
Между тем, департамент ценового и тарифного регулирования уже анонсировал тариф на вывоз ТКО на 2020 год. Как и в 2019 году, он составит 598 рублей 16 копеек.
Фото из открытых источников
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