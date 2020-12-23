Работники «Т Плюс» удостоены наград за высокий профессионализм

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Правительство Самарской области отметило труд сотрудников филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по обеспечению жителей региона качественным и надежным теплоснабжением.

Наград от Губернатора Самарской области и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области удостоены специалисты Новокуйбышевской ТЭЦ-1, ТЭЦ ВАЗа, Сызранской ТЭЦ и Территориального управления по теплоснабжению в г.Тольятти.

Так, многолетняя надежная и ответственная работа заместителя начальника цеха по турбинному отделению Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Игоря Аристова была отмечена Почетной грамотой Губернатора Самарской области. Игорь Александрович трудится на станции с 1989 года. За это время прошел путь от слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования до заместителя начальника цеха. Игорь Аристов принимал активное участие во всех крупных проектах по модернизации теплоисточника – в пусконаладочных операциях нового современного оборудования газотурбинной установки ГТУ-200 и в реализации проекта технического перевооружения турбогенератора ТГ-6.

Также Благодарностями Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области награждены слесарь по обслуживанию оборудования котельных ТУТС в г.Тольятти Алевтина Кольцова и начальник химического цеха Сызранской ТЭЦ Роза Ендеркина. А заместитель начальника цеха по эксплуатации оборудования ТЭЦ ВАЗа Борис Ковяшев отмечен Почетной грамотой Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, передает пресс-служба Т Плюс».