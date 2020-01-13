РКС-Самара: Как оплатить квитанции без комиссии
13 января 2020 16:46
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Без комиссии услуги «РКС-Самара» абоненты могут оплачивать, как и прежде, через: личный кабинет на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru, электронные сервисы Сбербанка, Газпромбанк, Почта Банк, Почту России и др. Изменения коснулись только одного способа оплаты: при оплате квитанций за водоснабжение и водоотведение через операторов Сбербанка будет взиматься банковская комиссия согласно тарифам банка.
Обращаем внимание, что квитанции за водоснабжение и водоотведение за декабрь 2019 года были сформированы и разосланы жителям в декабре, исходя из данных ноября. Если существует необходимость получить их в январе, это можно сделать либо в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, либо в любом центре обслуживания клиентов «РКС-Самара». Следующие квитанции за холодную воду и канализацию самарцы получат в феврале за январь.
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